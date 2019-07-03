老人夏季喝点冬瓜汤
周春凌
中医认为，冬瓜味甘、淡，性凉，具有润肺生津、化痰止渴、利尿消肿、清热祛暑、解毒排脓的功效。冬瓜富含多种维生素、粗纤维和钙、磷、铁等微量元素，且钾盐含量高，钠盐含量低，对于需要低钠食物的高血压、肾病、浮肿等老年患者尤为适合。下面为老年朋友推荐5种冬瓜汤做法，有荤有素，有咸有甜，营养又美味。
冬瓜百合汤。这款汤清热解暑，润肺润喉。取新鲜百合洗净沥干，冬瓜切小块，锅里倒入适量清水煮沸，放入冬瓜块煮八成熟，百合加入锅里继续大火煮。大火能让冬瓜煮熟，百合颜色不会变黄。煮好后稍微放凉，吃时加上一勺蜂蜜，搅匀。
冬瓜薏米骨头汤。此汤清热解暑，祛湿，去火。取薏米洗净、浸泡，冬瓜切块；清水煮沸，放入洗净的骨头汆烫，捞出，这样汤没有浑浊；把汆烫好的骨头放入压力锅，再把薏米、冬瓜还有生姜放入锅内，加水浸没食材，盖上盖子按“煲骨头键”，约50分钟后完成。
冬瓜酸芋荷肉片汤。取猪瘦肉洗净，切薄片，放盐、油、生姜丝、生粉拌匀；香葱洗净，沥干水，切好；冬瓜洗净，外皮用盐搓洗一遍，去瓜瓢和冬瓜籽，瓜皮保留，切小长方块；酸芋荷用清水冲洗一下，沥干水，小火煸炒，把酸水炒干；倒入适量清水煮沸，放入冬瓜再次煮沸，改为中小火煮2分钟，加入酸芋荷，中小火继续熬煮3分钟；改为大火，加入腌制好的瘦肉片，用筷子搅拌，让肉片不黏成坨；放盐、香葱拌匀即可。这款汤有利于消水肿。
冬瓜扇贝汤。扇贝处理干净，沥干水；冬瓜切块；清水煮沸，放入扇贝肉、生姜丝、鸡粉，中小火煲3分钟；把冬瓜加入，煲12分钟；放盐、香葱拌匀即可。
冬瓜排骨汤。这款汤的好处是祛湿消肿，清热解毒，利尿。薏米洗干净，用清水浸泡10分钟，沥干水；排骨用米水清洗；把薏米、排骨倒入压力锅，加适量清水按“煲骨头键”，煲约30分钟；冬瓜切块，不要去皮，加入汤中，再煲8分钟；放盐，搅拌均匀。▲
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