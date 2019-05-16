老人每天跺跺脚能养生 经常跳舞不容易老

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

每天跺跺脚也能养生

有一种方法，非常简单易行，却能给老人带来健康长寿的功效，它就是跺脚。

补助肾气。脚跟与人体的肾经关系密切，跺脚实际上刺激了肾经穴位。人过了30岁后肾气就变得虚弱，肾阳不足，往往有畏寒、足跟冷痛、下肢浮肿等症状。跺脚可补助肾气，尤其在寒冷的冬天，是非常好的扶阳方法。

消除闷气。脚背有“消气穴”，比如太冲穴。它是肝经上最为重要的穴位，有补虚泻实的双向作用。经常跺脚，可震动穴位，有助于平息肝阳，跺走身体闷气。

小便通畅。小便不畅是由于膀胱气化不利造成的，而脚跟外侧即是膀胱经循行之处。如果坚持跺脚，就可运行膀胱，使小便通畅起来。

纠正驼背。这是因为脊椎两侧肌肉通过膀胱经与脚后跟相连结，通过刺激脚后跟就可有效纠正驼背。

跺脚的具体方法是：穿着平底鞋，首先将大腿尽量抬高，和小腿呈90度，然后放松、慢慢地跺下，直到身体发热。接着再用力跺，直到出汗。重复以上动作3次。

提醒：跺脚不适合骨质疏松的老人，易给身体造成损伤。【详细】

经常跳舞不容易老 需注意四点

老人跳舞益处多。跳舞是一种协调能力锻炼，可提高身体平衡力，减少跌倒概率。配合音乐来跳舞，可刺激脑细胞，让头脑活跃。老人跳舞还可很好地活动全身各关节，增强肌肉和关节间的柔韧度，长期坚持，还能提高心肺功能，预防心脏病。常跳舞，心情好，腰酸背痛更减少。

老人适合跳啥舞？第一，交谊舞，常见的如华尔兹，舞步在速度缓慢的三拍子舞曲中流畅运行。因为有明显的升降动作，加上轻柔灵巧的倾斜、摆荡、反身和旋转动作以及各种优美的造型，十分适合中老年人。第二，广场舞，动作简单，节奏明快，容易掌握。有12步、16步、18步、20步、22步、37步、40步等，在广场、公园、操场可随时加入。跳广场舞可放松心情，舒缓紧张情绪。第三，秧歌，非常具有民间风格，随着鼓声节奏边舞边走，变换队形，可谓丰富多彩。第四，皮影舞，动作前弓后倚，时而跳跃，时而甩臂，是对皮影戏人物的模仿。其特点是颈、腰部伸屈活动范围大，上下肢关节、肌群进行有节奏的协调运动，能促进老人平衡机能，有效预防骨质疏松、关节炎和肌肉萎缩。

提醒：1.不宜跳过于激烈的舞，否则易使交感神经过度兴奋，导致呼吸加剧、血压骤升，可能诱发心血管疾病。2.不要穿硬底鞋。舞场地面平滑，穿硬底鞋易滑倒。而且硬底鞋弹性差，有损小腿肌腱和关节。3.饭后或酒后别跳舞。4.病情不稳切勿跳舞，疝气、胃下垂、脱肛者可能因跳舞加剧症状；患有耳源性眩晕、颈椎综合征的老人跳舞易跌倒。【详细】

老人吃饭来点音乐：增强食欲、促进消化、增进感情

从现代医学角度看，音乐是一种特殊的声音，它会从生理、精神层面对人体产生各种影响。研究表明，美妙的音乐能使人体产生和谐的共振，对整个中枢神经系统产生反应，这种作用可让内分泌系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统产生改变与调节。

老人吃饭来点音乐，能提高消化系统的植物神经兴奋点，从而起到增强食欲、促进消化的作用。音乐对植物神经的刺激，可促使人体分泌各种激素、酶等利于健康的物质，从而促进胆汁、唾液等消化液的分泌。老人最好选择节奏比较舒缓、悠扬的音乐，对消化更有好处。一家人在美妙的音乐声中共同进餐，也能增进家庭和睦。

提醒：有两类音乐不适合老人吃饭听。第一，不宜听节奏、情感表达过于强烈的音乐，这与老人的生理节奏有很大反差；第二，避免听分贝过高、声音过尖的音乐，比如爵士、迪斯科等，会给心脏、血压不好的老人造成不适反应。【详细】

几招让老人更整洁卫生

美国“每日健康网”刊出多位专家总结的“老来俏的小妙招”，值得老年朋友借鉴。

保持体味清新。皮肤上的细菌、汗液以及皮脂相互反应会产生气味，而且随着年龄增大，更为明显。要使体味清新，用有香味的沐浴液清洗身体很重要，汗多的老人还可适当使用止汗剂。另外，减少吃洋葱、大蒜和辛辣菜肴，也有助于避免尴尬体味。

注意润肤保湿。年纪大了，皮肤容易干燥。老人要记得给皮肤保湿，尤其是腋下和腹股沟等重点部位清洗后，最好涂抹滋润霜。头皮太干可能带来头屑烦恼，请药剂师推荐几款去屑洗发水是不错选择。

胡须也可美容。一些老人留有胡须，显得时髦、有范。胡须需要精心梳理清洗，上油养护。保持胡须柔软、发亮，自然风度翩翩。

修剪鼻毛耳毛。步入老年后，鼻毛、耳毛等体毛的生长似乎更凌乱。要给他人留下整洁、精干的形象，最好定期修剪鼻毛和耳毛。当然，修剪时切勿太过彻底或使蛮劲，否则影响鼻毛阻挡灰尘细菌的功能，甚至导致毛囊炎。

注意消除口臭。与体味一样，口臭很难被察觉。老人的口干、牙病和胃食管返流等问题，可能会导致口臭。因此，建议老年朋友半年看一次牙医，平时养成良好的口腔卫生习惯，每天刷两次牙，配合使用牙线。

定期护理指甲。老人的指甲容易变脆变黄，排除药物因素，要注意定期去除指甲周围死皮，并涂一些养甲油，双手会显得年轻。

去除脚气脚臭。运动出汗后，老人可用磨脚石去除脚上死皮，然后清洗双脚，再使用足粉。易出脚汗的老人每晚可涂一次止汗剂。另外，选择天然抗菌和透气的袜子，有助避免脚气脚臭。如果发现脚趾甲内陷或脚癣，应看足科医生。

防治尿失禁。随年龄增大而出现的前列腺或尿路问题可能导致尿失禁。除及早就医，应考虑使用尿不湿，穿防异味的内衣。每天喝6~8杯水可稀释尿液，同时配合凯格尔运动（也称会阴收缩运动），有助于增强括约肌，防治尿失禁。【详细】

老人管理体重要精细

体重是衡量人体营养和健康状况的重要指标。老人的健康体重需采用体质指数衡量，其计算公式是：体质指数=体重（公斤）÷身高（米）2。中国营养学会建议，老人的体质指数最好在20~26.9公斤/（米）2。

如果老人的体质指数小于20公斤/（米）2，说明体重偏低，易出现营养不良、体虚乏力、跌倒等风险；如果体质指数大于26.9公斤/（米）2，说明超重或肥胖，存在“三高”或心血管疾病风险。

保持健康体重，最重要的是“吃动平衡”。“吃”是能量摄取，“动”是能量消耗。如果二者相当，体重基本平稳；摄入大于消耗，体重就会增加；摄入小于消耗，体重下降。根据这一原则，老人可视自身情况合理调节进食量和运动量。

老人膳食应提倡多样化，保证充足营养。建议采用少量多餐的方式，每日3~5餐，每餐六七分饱，细嚼慢咽。老人运动讲究量力而行，舒缓自然，保证安全第一。每天不妨锻炼1~2次，每次半小时左右，以轻微出汗的强度为宜。

如果要更精细地管理体重，首先需做人体成分检测，看体内脂肪、肌肉、骨骼、水分等的分布是否合理。有的人即使体重在健康范围，但分布未必合理，常见的是脂肪占比多，肌肉占比少，就要靠科学运动调整。近年来，老人的“肌少症”问题广受关注，及早预防纠正，对防止行动迟缓、跌倒、失能等至关重要。老人可咨询运动治疗师，在其指导下锻炼。另外，骨骼也是体重的一部分，骨质疏松是老人的常见病，对其进行防治也应纳入体重管理中。治疗或纠正骨质疏松应在专业医生指导下进行，要做相关检查与评估，通常既需药物治疗，也要食物补钙以及户外活动、适当日光照射等。【详细】

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