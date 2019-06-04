芒种时节食欲不佳咋办？青梅陈皮煲瘦肉开胃生津

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃生津

推荐人群：芒种时节心烦口渴，胃纳不佳者。

材料：新鲜青梅5颗（若无新鲜青梅，用腌制青梅亦可），党参20克，大枣3颗，茯苓20克，陈皮一小瓣，瘦肉150克（3~4人量）。

烹调方法：将新鲜青梅洗净剖开，党参、大枣、茯苓、陈皮稍冲洗。瘦肉洗净切大块，汆水备用。把所有材料放入汤煲中，加水约2000毫升，以大火煮开后转小火煮约1个小时，添加适量盐调味即可。

汤品点评：芒种，就是到了忙着播种的时节。此时南方阳光、雨水充足，又湿又热的天气难免会让人觉得闷热，胃口也相对差一点。而且这个时候好像喝很多水都没办法解暑热，人会特别烦躁。大自然给了我们一种适合时令的食物——青梅。青梅即还没成熟的梅子，它性平、味酸，能起到收敛阳气的作用。但由于在芒种时节，阳气处于一个上升的状态，所以不宜用大量青梅来煲汤。另外，配合党参、大枣的甘补，也能起到辅助阳气上升的作用。汤中的茯苓甘淡利水渗湿，比较适合应对芒种前后的湿气，再加上广东“三宝”之一的陈皮，健脾、运脾、理气。将青梅与党参一起煲汤，前者酸味生津，后者益气生津，喝过心烦口渴皆能消除。