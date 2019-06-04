芒种到！过好苦夏就得养成仨习惯

“芒种夏至天，走路要人牵;牵的要人拉，拉的要人推。”一句民间谚语道出了芒种夏至节气的特点，夏倦要开始了。夏天人们很容易感到疲倦，显得懒洋洋的。而且夏天气温高出我们的体温，体内的汗液无法发散出来，很容易中暑。那么，随着季节的变换，人们的身体也需要适度调节，通过几个养生方跟老天要个好身体吧。

晚睡早起 午睡补眠

芒种到夏至，我们要顺应夜短昼长的季节特征，别再教条地坚持早睡早起，加上气候炎热，很多人夜晚很难早入睡，不妨适当做个夜猫子。既然昼长，我们索性就晚睡。

芒种应“夜卧早起，无厌于日”，人体适当接受阳光照射，以顺应大自然阳气充盛的特点，从而利于人体气血运行。但是夏季阳光照射强烈，要避开太阳直射注意防暑。从而顺应旺盛的阳气，利于气血运行、振奋精神。

夏天白昼较长，睡眠容易受到干扰，这时候适当的午睡对身体有很大的好处。午睡时间一般以半小时到1小时为宜。对于上班族而言，若不能午睡，也可以闭目养神30~50分钟。上午11时至下午1时正是心经当令之时，心要静养，夏季在五行中对应于心，因此夏季午睡就显得更为重要了。

食宜清补 苦夏不苦

6月，苦夏开始了。人们常常没有食欲，影响饮食，过多食用冷饮，也会造成脾胃伤害。所以，在饮食上面，一是清淡为主，二是切忌贪凉，三是苦夏“吃点苦”。

夏季饮食应少荤多素，宜多食蔬果谷物类。在果蔬中尤其推崇“瓜族”，如苦瓜、冬瓜、西瓜、香瓜等。明代李时珍认为粥是夏季最佳饮食。可将绿豆、莲子、荷叶、芦根、扁豆等清心祛暑之品加入粳米中煮粥，凉后食用可健脾胃，祛暑热。薏米赤小豆粥清热健脾，利湿养肝;冬瓜荸荠粥补益胃肠、生津除烦。

夏季在“五味”中对应于苦味，主入心经，因此苦味食物大都具有清热解暑、燥湿坚阴的作用，芒种后适当吃一些苦味食物，如苦瓜、莲子、生菜等，对人体大有裨益。正所谓“苦夏食苦夏不苦”。

适量运动 早晚为宜

芒种到夏至，虽还不到最炎热难耐的三伏天，但是此时气温也已升高，尤其是正午时分。“汗为心之液”，因此午时运动流汗最易伤心。对爱运动的人，建议在气温较为凉爽的早晨或者傍晚适当运动。可在公园、森林等空气新鲜的地方，以散步、慢跑、太极拳、广播操为好。

虽然有人认为出汗多就是运动到位了，但是这时运动可别追求大汗淋漓。本来这时气温就较高，若再剧烈运动，就会导致汗泄太多，轻则伤津，重则耗液，不但伤阴液，也会损阳气。

运动时必须保证足量饮水，出汗过多，可适当饮用淡糖盐开水或绿豆盐水汤，千万别贪凉。忌讳大量饮用冰镇饮料，更不能立即用冷水冲头、淋浴，否则会引起寒湿痹证等多种疾病。(健康时报记者 张 爽 驻北京中医药大学东方医院 闫剑坤)