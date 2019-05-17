心脏病分四类！摸五个地方，知心脏好坏

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

心脏病分四类

心脏病种类很多，可以大致分为4类。心脏就像一套结构精密的房子，里面有4套主要系统——电路、水路、门窗和墙壁。这4个系统出的问题，正好对应着4类心脏疾病。

“房子”的“电路”毛病，就是我们常说的心律失常。心脏上有一个叫做“窦房结”的结构，正常心律的电信号就是从这个结构上发出的，称为“窦性心律”。任何原因导致的心跳过快或过慢，或不是从窦房结发出的心律，都属于心律失常，有很多表现，如心慌、心悸、气短、落空感、出汗、干咳、眼前发黑、晕厥，甚至猝死。一般通过心电图（包括动态心电图）或电生理检查能诊断。其原因可是原发性心律失常，也可继发于任何心脏病或其他疾病。

“房子”的“水路”，即脉管系统出故障，就成为了冠心病，全称是冠状动脉粥样硬化性心脏病。顾名思义，这种病就是负责心脏供血的冠状动脉发生了硬化引起的。冠状动脉硬化后，血管变得狭窄，心肌便会缺血，因此导致的心绞痛、心肌梗死或冠脉无症状性狭窄都是水路问题，全部属于冠心病的范畴。

“房子”的“门窗”若是坏了，也就是心脏瓣膜出了问题，称为瓣膜病。心脏这个房子准确说是套“四居室”，4个卧室分别叫做左心房、左心室、右心房和右心室。心房在上，心室在下，两个心房分别和两个心室相通，两个心室又分别与两个大动脉（主动脉和肺动脉）相通，房与房之间、室与室之间则不连通。心脏瓣膜包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣，它们就是开在心房和心室、心室和大动脉之间的门窗，不过只能往一边开，以保证血流单方向运动。瓣膜病有先天形成的，即先天性心脏病；也有后天的，如风湿性心脏病、老年退化病变；还有其他心脏疾病引起的。另外，若是本应封闭的地方“开了窗”，如两个心房或心室之间连通了，就是发生了房间隔缺损或室间隔缺损。

最后，“房子”的“墙壁”就是心肌，也可能损坏，即心肌病。分两类，一类继发于其他疾病，如高血压性心脏病、心梗引起的缺血性心肌病；一类是原发的，如扩张性心肌病、肥厚性心肌病。【详细】

摸五个地方，知心脏好坏

大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。

耳垂折痕。它是指起于耳屏间，止于耳垂边缘，成 45°角，且长度大于耳垂 1/3 的斜形褶皱，可见于耳垂的单侧或双侧。国外流行病学研究发现，有这种耳垂折痕的人发生冠心病的风险明显增高，因此一般认为，耳垂折痕征是早期发现心血管疾病的一个线索。需要明确的一点是，耳垂折痕并不是绝对和唯一的指标，具体还应考虑患者其他方面的因素，因此一旦发现耳垂存在上述折痕，最好到医院做进一步检查。

颈围。颈围作为反映上身皮下脂肪的指标，间接反映了全身游离脂肪酸的浓度。而高脂血症正是冠心病的重要危险因素，更有研究表明，颈围对于预测冠心病，较其他体脂指标更为灵敏。通常，男性颈围与冠心病间并非简单的线性关系，颈围36.38~37.80厘米的男性冠心病发病风险最高；女性中，颈围在35.35厘米以上者，冠心病的发病风险更高。建议定期摸摸自己的脖子，并测量颈围。测量方法：直立位，双目平视，测量颈后第七颈椎上缘（低头时摸到的颈后最突起处），至前面的喉结下方颈部水平处的颈围长度。

腰围。腹部是皮下脂肪蓄积的另一部位，因此腰围是另一个反映血脂情况的指标。《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南》指出，男性腰围≥85厘米，女性腰围≥80厘米为腹部脂肪蓄积界限。腰围超标也称“中心性肥胖”，它是2型糖尿病、心血管病、高血压、中风和多种癌症的危险因素。一旦发现腰围超标，要及时去医院做血压、血脂和血糖检测。测量方法：直立位，两脚分开 30～40厘米，软尺放在右侧腋中线胯骨上缘与第十二肋骨下缘连线的中点，沿水平方向围绕腹部一周，紧贴而不压迫皮肤，读数。

脉搏。脉搏反映着心脏的搏动，健康的心脏能稳定维持在60~100次/分，均匀且有节律的跳动。太快或太慢、节律不齐、强弱不等都是心脏疾病的征兆。但情绪激动或体力活动后，脉搏可短暂性增快，休息数分钟后即可恢复。患有“三高”的人不妨定期摸摸自己的脉搏，并记录下脉搏跳动情况。测量方法：平躺静息3分钟，伸开左臂或右臂；将另外一只手的食指、中指及无名指搭按在伸开手臂的腕后桡动脉所在部位；保持正常均匀呼吸，计数1分钟。

足踝处水肿。足踝是身体最低的部位，心脏功能正常时，下肢的静脉血能顺利回流至心脏；心脏功能不佳时，下肢的血液不能顺利流回心脏，就会表现为足踝处水肿。其他原因譬如低蛋白血症、肾脏疾病、药物等因素，也都可能导致足踝处水肿。如果发现足踝水肿，需高度重视，尽快就医。测量方法：手指用力按压脚踝或小腿前侧数秒，手指松开后，按压部位呈凹陷状，不能立即恢复则可判断为水肿。【详细】

心脏病可能会被它们触发

导致心脏病的因素很多，包括不健康饮食、缺乏锻炼、有心脏病家族史等，除此之外，美国《预防》杂志网站还总结了6个容易被人忽视的风险因素，提醒人们警惕。

患有自身免疫性疾病。纽约大学朗格尼医学中心的心脏病专家尼采·戈德堡认为，如果有自身免疫性疾病（如狼疮、类风湿性关节炎或牛皮癣性关节炎）病史，那么你更有可能发作心脏病。怀孕期间患上自身免疫性疾病的女性，心脏病发作的风险相对更高。

外界环境寒冷。美国加州橙县海岸纪念医院心脏和血管疾病研究所的心脏病专家桑吉夫·帕特尔解释说，气温明显降低之所以会导致心脏病发作，是因为当天气寒冷时，身体会试图保存其核心区域的热量，不让热量“逃离”身体，包括动脉在内的身体血管会因此主动收缩，使管腔变得狭窄，增加心脏病发作风险。

开始一种新的锻炼方案。坚持锻炼是值得提倡的，但要注意锻炼方法。如果你是个习惯久坐的人，直接进入高强度运动，很可能导致心脏病发作，因此需要做足准备工作，再慢慢开始。事实上，任何一种大的、突然的变化都会引发心脏病，老年人甚至可能由于过度性生活导致。

癌症。美国明尼苏达大学的研究人员发现，心脏病和癌症间存在相关性。某些癌症治疗方法（如胸部放疗）会增加患冠心病的风险。治疗癌症的药物，如阿霉素和赫塞汀也会增加心力衰竭的风险。

空气质量差。长期暴露在恶劣空气中会增加心脏病发作的风险。此外，生活在空气质量较差地区的人，外出活动的机会减少，也会增加心脏病发作的可能。

腿部持续抽筋。平时腿抽筋，绝大部分都是良性的。但如果每次在短距离行走时，你都会有抽筋感，坐下来有所缓解，可能说明这是外周动脉疾病导致的。它意味着，你的血管可能存在动脉粥样硬化，或者外周动脉狭窄和阻塞。若不及时治疗，外周动脉疾病就可能在未来引发冠心病。【详细】

早餐不吃，晚餐太迟都伤心脏

一项新研究结果：不吃早餐或晚餐过晚会直接影响心脏病患者的康复效果，增加心脏病发作后的早亡等风险。

新研究中，巴西圣保罗州立大学研究员马库斯·米尼库奇博士及其研究小组调查了113名平均年龄为60岁的心脏病发作患者。这些患者罹患的是一种特别严重的心脏病——ST段抬高型心肌梗死（STEMI）。其中，58%的参试患者不吃早餐，51%的患者晚餐很迟，41%的患者既不吃早餐，晚餐也吃得晚。对比分析发现，不吃早餐或者晚餐太迟的患者在出院后30天内心绞痛发作、再发心脏病和死亡的风险，会比正常三餐者高出4~5倍。

米尼库奇博士分析称，有不吃早餐和晚餐太晚这两种不良饮食习惯的人，更可能存在吸烟和不爱运动等其他不健康习惯，这会导致炎症反应、氧化应激和内皮功能降低等问题，进一步加大心脏病后康复的难度。数据显示，STEMI患者出院后1年内死亡率高达10%，而定时摄入足够营养是简单易行的改善预后的方法，建议每天按时吃早餐，晚餐和睡觉之间至少间隔两个小时。【详细】

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