编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

端午来临！如何科学食粽，专家给你支招

马上就是端午节了，你有没有注意到，粽子已经“活跃”在你的餐桌或是眼前。红枣粽、蛋黄粽、腊肉粽……各种口味的粽子，让你欲罢不能。但是，吃粽子也有讲究，什么时候吃、怎么吃、哪类人群应少吃，各种注意事项的背后，都在强调科学饮食。记者昨天专门采访了重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心专家，为你科学食粽支招。

把粽子当早餐吃 下午腹部还有饱胀感

90后的小敏是一名白领，在南坪一家教育机构上班。昨天她在接受记者采访时表示，最近两天早上起来，妈妈都为她煮好了粽子当早餐。但是，每次早上空腹吃完粽子，她都感觉不太容易饿，即使到了下午，腹部都还有饱胀感，这是怎么回事？

对此，重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心专家张庆介绍，空腹吃粽子会使糯米在胃里停留很长时间，刺激胃酸的分泌，还可能会导致慢性胃炎、食道炎复发。另外，张庆还提醒，睡前也不宜食用粽子，会因消化不良影响睡眠。不仅如此，粽子对脂肪的“贡献”，恐怕也会让减肥一族后悔不已。

吃粽子时最好配蔬菜 趁热吃更易消化

众所周知，粽子主要由糯米制作。张庆告诉记者，糯米粘度高、不易消化且缺乏纤维质，过量食用，易引起腹胀不适。那么，如何来避免空腹吃粽子或吃完后不易消化这些问题呢？

张庆表示，可以搭配食用一些白萝卜水或麦芽水，来促进消化，也可以食用一些青菜、木耳等具有通便功能的食物。当然，也可来一份水果，增加纤维质。值得注意的是，粽子切忌与冷饮搭配食用，不然随之而来的腹痛、腹胀，可能会成为破坏你端午假期的“罪魁祸首”。

张庆还提醒，粽子一定要在充分加热变软后趁热吃，因为，熟糯米更容易消化，冷了之后粽子会变硬、变粘，更加不易咀嚼。有的粽子里加入了肉类辅料，变冷后会凝结成乳白色固体，不仅口感差，还更难消化。

这四类人慎吃粽子 胃肠肿瘤患者最好别吃

粽子难消化是事实，那么，哪些人群应该谨慎对待这一美食呢？张庆说，首先是老人和小孩，粽子粘性高，老人与小孩过量进食，容易引起消化不良，甚至由此产生过多的胃酸，引发腹胀、腹痛、腹泻等症状；其次，是胃肠道疾病患者，粽子熟后，会释放一种胶性物质，增加消化酶的负荷，引起消化不良，甚至肠道梗阻；第三是糖尿病患者，部分粽子含糖量高，会使血糖快速上升加重病情，严重者还可能出现昏迷或中毒；第四是心血管疾病患者，部分粽子脂肪含量高，会增加血液粘稠度，影响血液循环，加重心脏负担。【详细】

补铁佳品，猪肝怎么吃才放心？

猪肝含有丰富的铁、磷和维生素A。猪肝的铁含量，为猪肉平均含量的3倍，如果缺铁性贫血，适量吃点猪肝，应该是不错的选择。而猪肝中丰富的维生素A对于维持视力的确有一些好处。随着大家保健意识的提高，越来越多人对动物肝脏望而生畏。确实，作为动物的重要代谢器官，猪肝更容易富集一些重金属、兽药等有害物质残留，胆固醇含量也很高。那么猪肝怎么吃才能吃得健康吃得放心呢？广州医学院附属第二医院番禺院区中医科副主任中医师郑艳华为您支招。

【选购】选择新鲜且来源安全的猪肝，好的猪肝新鲜时呈褐色或紫色，手摸坚实无黏液，闻无异味，切开后不见任何结节肿块。另外，新鲜的猪肝要比已经煮卤好的猪肝更安全。

【准备】烹调之前，新鲜猪肝要放在自来水龙头下冲洗10分钟, 切片后放在水中浸泡30分钟, 反复换水至水清为止, 以彻底清除滞留的肝血和胆汁中的毒物。浸泡的水以淡盐水为佳，以便通过渗透作用，能更有效地吸附滞留于肝组织中的毒性物质。

【烹饪时】一定要加热至全熟变成褐色为止，绝不能贪图口感脆嫩而缩短加热时间。清淡的煮法应该比相对重口味、油腻的爆炒要健康。

【控制量】如果短期内吃了大量猪肝可能导致维生素A摄入过量，引起中毒，因此不要贪吃。正常成年人一次50克左右，每周可以吃一两次。如果患有心血管疾病（高血压、冠心病、高血脂、高血胆固醇患者），则要控制猪肝的食用量，少吃或不吃。【详细】

嘌呤高、盐分高 老人喝汤别太多

喝汤是滋补暖身的好方式，但如果喝得不科学，不但营养没法吸收，还会给身体造成负担，老年朋友尤其要当心。

嘌呤高，增加肾负担。汤煮时间过长，会使嘌呤含量高；同时因为富含蛋白质，增加肾脏负担。随着年龄增长，肾小球滤过率逐渐降低，因此，老人喝汤对肾脏损伤更大，岁数大的人不要过分追求喝汤补身的做法。

盐分高，促发心脑血管疾病。老人每天的盐摄入量最好不要超过6克，喝汤时尤其易超标。浓汤里溶解的盐分很多，可能造成高血压等疾病。据研究，一定比例的脑卒中和冠心病主要由高血压引起，而吃盐量与高血压呈正比。老人喝汤，最好少放盐甚至不放盐。

草酸高，影响矿物质吸收。如果汤中含草酸过高的蔬菜，如菠菜、甜叶菜、韭菜、竹笋、苦瓜、茭白等，会影响钙、铁等矿物质的吸收。钙质如果和草酸结合，就成了草酸钙，不能被人体吸收，达不到补钙目的。草酸钙沉积过多，还可能诱发各种脏器的结石病，比如肾结石、胆结石。因此，老人喝蔬菜汤，最好将菜焯几十秒再做汤。

汤太烫，易损伤食管黏膜。不少老人认为，汤要趁热喝才鲜美。但一味追求“热”度，会导致食管黏膜损伤。研究表明，常吃烫食的人，罹患口腔癌、食道癌等上消化道癌症的风险增高。因为上消化道黏膜十分柔嫩，承受不了高温。

建议老人喝汤要清淡、少盐。切勿煮太长时间，蔬菜汤以食材稍微变软最佳，肉类汤炖1小时左右为好，不要超过2小时。熬汤前，将肉类、菜类分别用沸水焯一下，可有效减少嘌呤和草酸含量。【详细】

痰湿肥胖，蒸冬瓜盅

又到了衣着清凉的夏日，不少胖人开始了减重计划。所谓“胖人多痰”，肥胖者多为痰湿体质。中医认为，痰湿多源自脏腑功能失调，如脾为生痰之源，肺为储痰之器，肾主水，心阳不足，则水湿内停等，使得痰、湿等病理性代谢产物在体内停聚，导致体型肥胖，所以治疗上宜化痰利水，消脂排毒。推荐一款“冬瓜盅”，既健康美味，又减肥祛脂利水。

取冬瓜尾1/3只（约3斤）、生薏仁15克、熟薏仁（把生薏仁放进铁锅里，用慢火焙至略带焦香）15克、新鲜荷叶20克、扁豆30克、陈皮6克、香菇5朵、瑶柱20克、瘦肉100克（切成粒状腌好）、生姜数片。薏仁、扁豆、陈皮洗净略浸泡；冬菇洗净，泡发切粒；荷叶洗净，剪成块；冬瓜洗净后用汤匙把冬瓜瓤挖出，约可放3碗水。把全部材料放进冬瓜里，倒入水，将满时用保鲜膜封好。锅里倒入清水，锅底架一只小碗，把封好的冬瓜放在小碗上，盖上锅盖，大火煮开后转中小火再煮2~3个小时。用筷子戳一下冬瓜肉，待瓜肉颜色呈半透明，调入芝麻油、盐，即可食用。

冬瓜味甘淡，性微寒，入肺、脾、心三经，能清肺化痰、利尿消肿、益气除烦，其本身水分多，热量低。《本草纲目》认为：“欲得体瘦轻健者，则可常食之”。荷叶也是一味瘦身良药，其味苦性平，《本草纲目》记载，“荷叶升发阳气，去脂瘦身”，有清暑除烦、利尿通便、消脂解腻的功效。薏仁淡渗甘补，归脾、胃、肺经，能利水渗湿、健脾补中，取一半炒熟是为加强健脾功效，以避免生薏仁过于寒凉。扁豆味甘性平，归脾、胃经，能和中下气、清暑除湿。陈皮理气健脾、燥湿化痰。全方健脾理气、消脂排毒、利水消肿，使停聚体内之痰湿等代谢产物从小便排出，夏日常食可远离肥胖臃肿。【详细】

腰腿乏力 煲首乌黑豆乌鸡汤

肾虚的人，最常见的症状之一就是腰腿疼痛乏力。推荐这样的人群常服用首乌黑豆乌鸡汤，有助滋阴养血、补益肝肾、降血脂。

具体为：取制首乌15克、黑豆50克、乌鸡半只、枸杞10克、红枣3颗、盐适量；将乌鸡洗干净，下锅焯水；制首乌提前泡一晚上，黑豆泡涨，其他材料洗净后一同入锅，煮2小时后加盐即可。

制首乌具有补肝肾、益精血、乌须发、强筋骨、化浊降脂的功效，常用于治疗血虚萎黄、眩晕耳鸣、须发早白、腰膝酸软、肢体麻木，崩漏带下、高脂血症等。需注意，何首乌（尤其是生品）可能引起肝脏损伤，服用本方时一定要使用经过加工处理的制首乌。建议患者在服用何首乌（包括使用中草药制剂）时应定期检查肝功能，有肝病史或者其他严重疾病的患者, 需在医生指导下服用。另外，大便溏泻及有湿痰者慎服本方。【详细】

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