“贴秋膘”不等于吃肉 多吃肥腻肉类易致秋燥“上火”

立秋以后，是否一定要多吃肉，“以肉贴膘”？专家建议，入秋后要防“上火”、莫贪凉，“贴秋膘”不等于“吃肉”，应根据自身身体状况，平衡营养饮食。

首都医科大学附属北京康复医院中医诊疗康复中心主治医师王亚南认为，秋冬季节阴寒亢盛，易致阴阳失衡、患上寒性病症，因此应尽量让身体的阳气在秋冬季节仍保持在一个相对较高的水平。

那么“贴秋膘”是否等于多吃肉？中国中医科学院西苑医院营养师张凡认为，“贴秋膘”进补不等于只增加肉类、脂肪等的摄入“以肉贴膘”，而要结合自身营养状况，吃得健康。中医认为秋天比较燥，肥腻的肉类、油炸食品不宜多吃，防止“上火”和消化不良。

张凡说，秋天更建议平补，可选择百合、山药、红枣、莲子等具有健脾、养胃、润燥等特点的食物。此外一些地方有“啃秋”的习俗，如在立秋当日吃西瓜等。立秋后天气转凉，不再适合吃太多西瓜这类寒凉的水果，以免对胃肠产生刺激。（据新华社 记者林苗苗）

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