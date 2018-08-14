最近出版的美国心脏协会《循环》杂志刊登的一项研究发现，如今的孩子比以往任何时候都沉迷于手机和电视等设备，而这可能会增加他们超重或肥胖的风险。这项研究结果支持了美国心脏协会长期以来的健康建议，即儿童和青少年每天应保持不超过两个小时的娱乐屏幕时间。

该项研究的作者来自加拿大蒙特利尔阿曼德-弗雷皮尔研究所和圣贾斯丁大学医院中心。研究人员发现，8岁～18岁的未成年人平均每天花在屏幕上的时间超过7个小时，包括电脑、智能手机、平板电脑、视频游戏或电视。那些每天沉迷屏幕超过两小时的青少年，出现体重超重或肥胖的概率几乎是成年人的两倍。而超重还会增加他们患心脏病、糖尿病和其他健康问题的风险。

研究人员还发现，过去10年来，虽然传统的电视收视率有所下降，而孩子花费在其他有屏幕的电子设备如手机等上的时间却出现激增。尽管孩子似乎不怎么看电视了，但他们观看的节目并未减少，只是在新型电子产品上完成了。这也意味着，他们仍在大量使用其他类型的、有屏幕的娱乐设备。

研究人员还发现，孩子在很小的年龄就开始看屏幕了。而最近发布的另一项研究也发现，两岁以下儿童平均每天观看电视的时间从半小时到3小时不等。

研究人员建议，对于想要限制孩子看屏幕时间的家长，最好把注意力放在引导孩子们做其他事情上，比如多与孩子面对面交流，或带孩子多参加户外活动等。父母也应树立良好的榜样，限制看屏幕的时间。（方草）

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