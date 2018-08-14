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中风后，补点叶酸

华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院老年病科主任医师  李  琳

2018年08月14日07:35 来源：人民网-生命时报

老李因为中风复发又住院了。医生说，他患有高同型半胱氨酸血症，是中风的重要诱因之一。

同型半胱氨酸是一种含硫氨基酸，不能在体内合成，是食物中甲硫氨酸的中间代谢产物。如果甲硫氨酸代谢出现障碍，就会导致高同型半胱氨酸血症。而同型半胱氨酸水平的增高是动脉粥样硬化的危险因素，可导致脑卒中、冠心病、痴呆等。

此病的影响因素有性别、年龄、遗传等，一般男性风险较高，随年龄增长会升高；叶酸、维生素B6、维生素B12缺乏等会影响代谢关键酶的活性；吸烟、饮酒、摄入过多动物蛋白等习惯，以及肾功能衰竭、服用抗癫痫药卡马西平、抗痨药异烟肼等也可导致高同型半胱氨酸血症。

降低同型半胱氨酸要调整饮食，减少动物蛋白质摄入，戒烟、戒酒，多吃富含叶酸的食物如深色绿叶蔬菜、水果等，富含维生素B6的食物如糙米、胡萝卜、葵花籽、香蕉等，富含维生素B12的食物如动物肝脏、奶酪等。补充复合维生素B和低剂量叶酸片可降低同型半胱氨酸。正在服用异烟肼、卡马西平等药物或需要做透析的患者，应定期监测血浆同型半胱氨酸浓度。

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(责编：许晓华、杨迪)


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