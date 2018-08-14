喝矿泉水会导致结石吗？

江苏读者怀先生问：我经常喝矿泉水，有人告诉我，喝矿泉水会导致结石，还有人说喝矿泉水有助补钙。想问问专家，到底哪种说法对？

国家食品安全风险评估中心专家团答：矿泉水是从地下深处自然涌出或钻井采集的，它对水源地有严格要求，需经过地矿部门勘探评价。由于来自地下深处，矿泉水成分受岩层成分的影响较大，所以相比生活饮用水，对金属元素的控制更严格。

导致结石有多重因素，比如自身代谢异常、气候、饮食结构、遗传等。目前还没有科学证据表明结石与饮用矿泉水有任何直接关系。流行病学发现，既有水硬度高的地区结石发病率低的，也有水硬度低的地区结石发病率高的。如果用更宏观的视野来看，即使是矿泉水，里面的矿物质含量与一日三餐的饭菜比起来还是微乎其微的。并且，充足的饮水一定程度上能预防结石形成。这是因为，水能稀释尿液，从而减少尿盐的结晶和析出。

“喝矿泉水有助补钙”的说法也不靠谱。调查显示，目前国人每天钙的摄入量为400毫克左右，而参考摄入量为800~1200毫克。含钙量高的矿泉水每升含 30~40毫克，如果靠喝水补钙，每天需要喝17升水，差不多是一大桶桶装水的量，因此，靠喝矿泉水补钙或防骨质疏松不现实。人体获取钙的主要途径还是一日三餐，富含钙的食物有牛奶、绿叶菜等。▲