准妈妈必读：孕期不宜贴膏药

肢体疼痛时，很多人会通过贴膏药来缓解症状，但是，对于孕妇或正在备孕的人来说，应当谨慎使用。一般来说，孕期用药的基本要求是：所用药物对孕妇无明显的不良反应, 同时还要保证对子宫内的胚胎、胎儿也无直接或间接的明显不利影响。膏药虽然是外用药物，不像口服药物那样直接进入体内，但通过皮肤也会有很多药物成分被人体吸收。况且现代外用贴膏制剂工艺普遍经过改良，增加了透皮吸收率与生物利用度。因此，外用膏药对于孕妇和胎儿的影响不可忽视。

有以下成分的膏药尤其不适宜孕期使用：

1.含毒性成分和药性峻猛的中药，孕妇严格禁止使用。这些成分不仅直接对孕妇和胎儿造成伤害，还可能会引起子宫收缩，导致胎儿窒息或者流产。

2.通经化瘀类、滑利通窍类、行气破滞类、辛热燥烈类等中药，孕妇应慎用。治疗腰、膝部关节炎和跌打损伤的中药膏药，大多含有活血化瘀、消肿止痛、散寒除湿的中药成分，如麝香、乳香、红花、没药、桃仁、当归、川芎等，这些药物的说明书中往往提示“孕妇慎用”或“孕妇禁用”。其中最明确的当属麝香。该药含有的麝香酮，具有刺激神经系统的功效，容易引起子宫兴奋，增强节律收缩，抗卵子着床和抗早孕，所以麝香对孕妇是禁用的。

3.膏药中常含有的樟脑、冰片等挥发性物质，对于准妈妈和胎儿也有一定毒性。

4.特别需要注意的是“黑膏药”，它的组方中含有红丹，是含铅化合物，孕妇一定不能使用。

孕妇不宜贴膏药还有一个非常重要的原因是，很多准妈妈的疼痛部位在腰部，膏药也会贴在腰部。中医认为“腰乃肾之府”，与子宫处于同一水平位，而且肾腧穴就在腰部，是安胎、保胎的重要穴位。因此，在腰部贴膏药，很可能会影响胎儿。另外，对于非妊娠期女性患者，在月经来潮期间也应暂停使用膏药, 尤其是腰髂部。

孕妇腰痛是一个比较常见的现象。注意坐姿、睡姿等，不要久坐和过度劳累，调整饮食控制体重，避免腰部活动范围过大，禁止弯腰提重物，适度热敷按摩等，应该是孕妇防治腰痛的首选方案。

当然，如果疼痛特别严重难以忍受，应就医治疗，切不可自行贴膏药解决。

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