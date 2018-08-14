防控近视 这些宣传别轻信

“戴上这种眼镜，近视很快会好”“给你一双不长度数、降低度数的眼镜”“试戴1年，无效退款”……近年来，大量近视防控产品应运而生，鱼龙混杂，真伪难辨，而且夸大宣传的非常多。很多学生和家长由于缺乏正确的眼保健知识，被无知、偏见和社会上一些错误导向所左右。

渐进镜：使用广泛功效神奇

这种眼镜适用范围很窄，只适用于经散瞳验光检查确有调节紧张、调节痉挛存在的青少年，也就是人们常说的假性近视。旧有理论认为，近视是由于调节过度造成的。但目前，国际上新的研究数据表明，真正存在调节过度因素的近视是很少的，大部分近视眼是由于眼的调节力差，调节滞后不能在视网膜上形成清晰物象，从而刺激巩膜过度增长所造成的。这部分患者，如果使用渐进多焦点镜无异于雪上加霜，会使调节滞后现象更为严重，进而加速近视的发展。所以青少年渐进镜必须在散瞳验光，调节力检查（包括正、负相对调节，调节幅度等检查）的基础上验配。

渐进镜仅具有合理配镜后缓解视觉疲劳的辅助功能。真性近视眼多为眼轴较长，除非用手术的方法是不可能使已经拉长的眼轴缩短。商家就是利用很多家长不愿让孩子戴眼镜的心理，甚至用承诺、签约等广告宣传手段来迷惑不明真相的消费者。临床上，经常能见到很多这样的患者：配戴渐进镜之后，每次复查均被告知近视未发展。等到孩子实在看不清了，到医院检查才发现近视已增加到400度～500度，且伴有眼位不正、矫正视力差等并发症。

减负镜：戴上没有不良影响

这种眼镜和渐进镜一样只适用于调节紧张、调节痉挛的患者，而且对于适用人群的眼位有严格的要求。大部分近视患者视近时会少用调节，也因此减少了由调节引起的集合，所以多表现为集合能力较差，多有外隐斜或有外斜趋势。如果这样的患者再使用棱凸组合镜完全消除眼视近的调节、集合作用，会造成部分患者发生外斜视。所以减负镜一定要在正规医院眼科医生的指导下使用。

角膜塑形镜：能根治近视

角膜塑形是一种可逆的过程，故不会对眼角膜造成不可逆转的变形，停戴1个月左右角膜形状恢复正常。所以角膜塑形镜控制近视发展的疗效确切，但无法根治近视。角膜塑形镜只适用于低度到中度的轴性近视者。同时，对角膜形状、角膜曲率、角膜直径、散光及眼部健康状况均有严格要求，不可以随意佩戴。因为角膜塑型镜片材料的硬性和灵活性，必须准确地针对每个人眼睛的独特形状准确地制造。所以配制之前的详细眼科检查对于配戴的效果和安全性极为重要。这些检查项目包括角膜地形图、裂隙灯、眼底和屈光等内容。现代角膜塑形术是一项医疗行为。配制角膜塑形镜之前，需在具备相关检查条件的医院进行检查，并在医师指导下进行。（衣晓峰 戴金清整理）