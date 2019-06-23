炎炎夏日已来临，大家明显感受到了夏天的“热情”，但是这份“热情”可不是所有人都能够适应的，或多或少都会出现全身乏力、疲倦失眠、食欲不振，甚至心情烦躁、口舌生疮、喉咙肿痛、便秘等“上火”症状。

外感现在正值夏季，气温高、湿热重，湿热、暑热等邪气很容易侵犯人体，人体若不能及时出汗降温宣发热邪，就会或轻或重地表现出上火症状，最常见的就是中暑，往往是在温度过高、缺水、闷热的环境下待的时间过长，体温升高，这是一种典型的外感火热证。

内生内生火热的情况比外感暑热更多，比如现在人普遍压力变大、精神紧张压抑、经常熬夜、嗜食辛辣食物等，导致内生火的因素比以前要多很多。

很多人认为上火是小毛病，吃点药或者自我调节一下就可以了，确实上火有的情况下比较轻，是可以自己调节的。但是对于一些特殊人群比如老年人或者有基础疾病如心血管疾病的人来说还是应该引起注意的。

日常可选用滋阴降火、清热解毒的药食两用中药服用或代茶饮，下面向大家介绍3款简单易做的饮品。

喝莲子汤降心火

莲子30克（不除莲心），栀子15克（用纱布包扎），加冰糖适量，水煎，吃莲子喝汤。

喝梨水降肝火

川贝母10克捣碎成末，梨2个，削皮切块，加冰糖适量，加水适量炖服。

喝绿豆粥降胃火

粳米、绿豆各适量，加水适量，煮粥食之。（作者单位为北京中医医院延庆医院）