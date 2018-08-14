老人拉肚子 可能是疾病警报

提起拉肚子，很多人首先想到急慢性肠胃炎，觉得吃点止泻药就好了。但对于老人来说，经常性腹泻可能是结肠癌、糖尿病等疾病的警报，需及早介入，切不可一拖再拖。

甲亢。腹泻是甲亢的常见临床表现之一，发生率达25%～36%。由于甲状腺素升高、迷走神经功能异常，造成胃肠蠕动加快、肠排空加速而吸收减少，导致老人排便次数增多，大便呈糊状。甲亢性腹泻表现为：无明显腹痛的反复腹泻，较顽固，常伴有乏力、消瘦、心慌、烦躁等；抗生素治疗无效，对止泻药敏感；血清甲状腺素水平明显升高等。

结肠癌。引发腹泻的癌症中，肠癌占绝大多数。肠癌引起的腹泻，最明显特征是：腹泻与便秘交替出现；腹泻时常伴随便血，颜色多为果酱色。

肝癌。如果老年朋友每天腹泻十几回，全是水样或粘液、糊状大便，到医院检查并未发现致病菌且只有少数白细胞，需留意是否因肝癌引起。一项针对3254例肝癌病人的统计发现，肝癌首发症状为腹泻的患者占到5.8%。

糖尿病。与其他腹泻不同，糖尿病老人腹泻的同时可伴有口渴、多饮、多食、饿得快、乏力、消瘦等症状。治疗糖尿病引起的腹泻，首先要严格控制血糖，谨遵医嘱服用降糖药，并在合理营养的基础上，控制高脂肪、高热量食物的摄入，同时适当多吃含优质蛋白、高纤维素、高维生素的食品。

药物性腹泻。它是指由药物或药物相互作用引起的大便次数异常增多或大便性状发生改变。如果老人在经常性腹泻的同时正在服用秋水仙碱、红霉素等药物，建议立即停下，到医院接受医生指导、调整药物。

结肠炎。它引起的腹泻常有以下症状：每天早上四五点钟，必须上厕所；天一冷，总感觉有气上下乱窜，腹泻腹痛；饮食稍偏油、偏辣就发生腹泻腹痛；精神紧张后有腹泻情况；总感觉大便解不干净、便不成形；便秘、腹泻交替出现，便中带血。

总之，慢性腹泻对老人健康威胁很大，可造成消瘦、贫血、抵抗力低下。老人平时要注意饮食卫生，不宜暴饮暴食，或一次进食大量脂肪。夏季少喝牛奶，少吃西瓜、冷饮。

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