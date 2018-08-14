喝酸奶，有个最佳时间表

酸奶含有多种对身体有益的营养物质，但很多人在该何时喝上犯了难。其实需求不同，喝酸奶的最佳时机也有所不同。

睡前喝补钙、助眠。夜间人体不能从食物中补充钙，所以血钙浓度会下降，喝酸奶可减少身体动用骨骼中的钙。同时，钙能够帮助我们调节神经系统，在睡前使人的神经放松下来，更好进入睡眠状态。

空腹喝补充益生菌。空腹时胃酸分泌少，这时胃中的酸度不高，所以酸奶中的益生菌通过胃到达肠道的几率随之增大。早晨是一天中基础胃酸分泌最少的时候。此外，两餐之间，胃酸分泌也比吃饭时少，可以喝些酸奶。

运动后喝增肌。如想达到增肌效果，运动后喝更有效。因为这时酸奶中的糖会刺激胰岛素分泌量增加，从而促进蛋白质合成肌肉。

餐前喝减肥。餐前半小时喝酸奶可减轻饥饿感，能让自己在吃饭时较为理智，选择摄入更健康的食物，也不会吃过量，减少热量摄入。更有研究发现，餐前半个小时喝乳制品可让餐后血糖更平稳，减少脂肪囤积。

随餐喝助消化、促进营养成分吸收。酸奶之所以酸是因为其中含有大量乳酸。乳酸可帮助增加肠道中的酸度，促进食物消化，同时还促进钙、铁、锌等营养物质的吸收。

超市里的酸奶种类琳琅满目，要根据需求进行选择。选购时要查看包装，选择蛋白质含量≥2.3%的产品，推荐大家首选原味酸奶。现在市面上有很多添加了其他成分的风味酸奶，其含食用香精、色素等添加剂，营养价值不高。有些产品蛋白质含量≥1.0%，呈液体状，内容物比较稀，它们并不是酸奶，而是牛奶加水、糖、酸味剂或发酵剂制成的，叫酸乳饮料或乳酸菌饮料，含糖量往往较高，建议少喝。从健康角度考虑，建议大家还是购买蛋白质高、脂肪不高、碳水化合物不高的产品。

最后要提醒的是，胃酸分泌过多、胃炎、胃溃疡者，不要空腹喝酸奶。酸奶一般采取低温储存，怕凉的人饮用时可提前从冰箱中拿出来，常温放置一段时间后再喝。▲