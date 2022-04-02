世界自闭症日：如何拥抱来自“星星的孩子” ？

他们生活在我们的身边，却有一颗只能看见自己世界的心；他们对其他事物漠不关心，却对自己喜欢的事物专注许久。他们就是“星星的孩子”。

4月2日是世界自闭症日，中国孤独症儿童数量超过200万。如何及时发现与治愈自闭症儿童，拥抱“星星的孩子”？

我国12岁以下自闭症儿童或超200万

如何及早发现孤独症？

自闭症也称孤独症。2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国自闭症发病率达0.7%，当年已约有超1000万自闭症谱系障碍人群，其中12岁以下的儿童约有200多万人。

北京市海淀医院精神保健科副主任医师汪静介绍，自闭症的主要症状包括社交和语言障碍，以及重复刻板行为。

发现孩子没有或很少目光交流，语言交流不畅，总是不合群，一个人在角落里面玩，有奇怪动作和兴趣时，就需要重视了。

医生表示，自闭症的早期表现症状可以总结为“五不”(“五少”)。

不(少)看：目光接触异常，对人尤其是人眼部的注视减少；

不(少)应：幼儿对父母的呼唤声充耳不闻；

不(少)指：缺乏恰当的肢体动作，无法对感兴趣的东西提出请求；

不(少)说：多数自闭症患儿存在语言功能延迟；

不当：指不恰当的物品使用及相关的感知觉异常，包括旋转、排列以及对物品的持续视觉探索。

首都儿科研究所保健科主治医师张丽丽此前也表示，在母亲哺乳或对着婴儿微笑时，即使是三四个月的小婴儿也是有回应的。如果孩子听到声音不理、不看、不说、不笑、不能辨认，也可能是孤独症的表现。

呵护“星星的孩子” 家长如何做？

汪静介绍，面对自闭症，父母是孩子的第一道防线，做好早筛查是非常重要的。家长需要带孩子到医院，由专业的医生进行诊断。

目前治疗自闭症没有特效药物，而是采用社交训练，如果不进行干预，这部分孩子可能很难融入社会、适应社会。一定要早发现，早干预。

张丽丽也强调，干预越早越好，确诊患儿立即干预毋庸置疑。家长不要抱着“等一等”“再看一看”的想法，无论诊断或疑似诊断孤独症，都应该尽早干预。

汪静介绍，自闭症有一些防治措施，如加强围产期卫生保健，实行优生优育；营造和谐温馨的家庭气氛；向孩子灌输正确的人生观；培养孩子的听说能力，改善他们的语言功能；对孩子的尝试，家长不应过早干预，应给予恰当的鼓励；动员孩子帮忙做家务，选择容易掌握的竞技活动等等。

自闭症儿童都是天才吗？

医生还表示，关于自闭症，不少人都存在一定的误区：

——自闭症是精神病吗？

许多人把自闭症当成精神病，对自闭症患者投以异样的眼光，甚至拒绝和他们交往。实际上，自闭症患者单纯、善良，只是有时候可能表达的方式和正常人有所不同。

——自闭症患者不能正常上学？

自闭症患者的最佳干预时间是2-6岁，只要及时发现，早期科学干预，接受正规的治疗和康复训练，自闭症儿童完全可以正常上学。

——自闭症儿童是天才？

实际情况是自闭症人群里拥有某方面天赋的人不及千分之一，有50%左右的自闭症孩子都存在不同程度的智能障碍，早发现，早干预，早治疗，多给自闭症孩子关爱和理解是对孩子最好的。

——自闭症长大后自己会好？

自闭症不仅不会随着时间自己变好，并且如果没有及时治疗，随着年龄的增长，某些表现只会越来越严重，最终使孩子逐渐丧失独立自理的能力。家长一旦发现孩子有这种倾向，一定要第一时间带孩子寻求专业的治疗。