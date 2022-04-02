更早发现疫情  更快落实措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月1日电 （记者杨彦帆）在国务院联防联控机制1日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，我国疫情防控面临“外防输入、内防反弹”的压力依然很大，同时段多地发生奥密克戎疫情的风险依然存在，防控形势仍然严峻复杂。

“3月1日—31日，全国累计报告本土感染者10万3965例，呈现出点多、面广、频发的特点。”雷正龙说，其中，1万例以上的省份有2个。吉林省疫情仍处于发展阶段，累计报告感染者超过4.4万例，吉林市和长春市管控区域内社区传播还没有阻断；上海市疫情正处于快速上升阶段，累计报告感染者超过3.6万例，并外溢到部分省份，近期感染者数量仍将增加。近日全国报告新增感染者90%来自这两个省市。辽宁沈阳、河北唐山、福建泉州疫情社区传播的风险依然较高。山东、江苏、浙江的疫情整体趋好。广东疫情整体平稳，但外防输入压力时刻存在。北京近5天报告的感染者均来自管控人员，疫情整体平稳。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，尽管奥密克戎BA.2毒株流行时具有较高比例的无症状感染者，但由于其传播速度快，短时间内会产生大量的感染者。通过分析国外一些数据可以看出，奥密克戎毒株流行期间造成的死亡人数，比德尔塔毒株流行期间同期造成的死亡人数还要高。奥密克戎毒株的流行对一个国家或地区的危害依然十分严重。吴尊友表示，实现“动态清零”目标，要更早发现疫情，更快落实各项防控措施。

清明假期临近，吴尊友提示，外出踏青、郊游要注意落实个人防护措施，了解目的地疫情情况，不建议跨省旅行。对于非跨省的祭扫活动，一定要了解墓地所在地的疫情情况，以及墓地管理规定。如果涉及跨省，不建议安排传统的祭扫活动，可以利用现代电子技术，开展网络或者虚拟祭扫。

截至3月31日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿7087.4万剂次，完成全程接种的人数为12亿4228.1万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2370.8万人，完成全程接种2亿1257.2万人，完成加强免疫接种1亿4363.7万人。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，接种疫苗的获益远远大于风险。建议60岁以上的老人，只要没有禁忌，不是缓种的对象，要尽快接种疫苗，并按照规定时间间隔接种加强针。

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》指出，轻型病例实行集中隔离管理。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强解释，密切接触者和轻型病例、无症状感染者不能同时在同一个空间进行隔离观察，一定要区分开，避免进一步传播的风险。方舱内的患者以及医护人员会严格做好个人防护和消毒隔离，新的患者进入方舱不会对原来的患者造成不良影响，不会引起感染扩散。

《 人民日报 》（ 2022年04月02日 02 版）