上海新增本土确诊病例425例和本土无症状感染者8581例

中新网4月4日电 据“健康上海12320”微信公众号消息，2022年4月3日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例425例和无症状感染者8581例，其中71例确诊病例为此前无症状感染者转归，7例确诊病例和7920例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例8例和无症状感染者4例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年4月3日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例425例，含71例由无症状感染者转为确诊病例。治愈出院24例。

病例1—病例3，居住于浦东新区，

病例4，居住于黄浦区，

病例5，居住于长宁区，

病例6，居住于静安区，

病例7，居住于宝山区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8—病例133，居住于浦东新区，

病例134—病例143，居住于黄浦区，

病例144—病例170，居住于徐汇区，

病例171—病例183，居住于长宁区，

病例184—病例208，居住于静安区，

病例209—病例229，居住于普陀区，

病例230—病例238，居住于虹口区，

病例239—病例267，居住于杨浦区，

病例268—病例313，居住于闵行区，

病例314—病例335，居住于宝山区，

病例336—病例344，居住于嘉定区，

病例345—病例348，居住于金山区，

病例349、病例350，居住于青浦区，

病例351—病例353，居住于奉贤区，

病例354，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例355—病例365，居住于浦东新区，

病例366—病例368，居住于黄浦区，

病例369—病例375，居住于徐汇区，

病例376—病例378，居住于静安区，

病例379、病例380，居住于虹口区，

病例381，居住于杨浦区，

病例382—病例403，居住于闵行区，

病例404—病例412，居住于宝山区，

病例413—病例417，居住于嘉定区，

病例418—病例423，居住于松江区，

病例424，居住于青浦区，

病例425，居住于奉贤区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，已追踪到以上病例在本市的密切接触者986人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

本土无症状感染者情况

2022年4月3日0—24时，新增本土无症状感染者8581例。

无症状感染者1—无症状感染者3308，居住于浦东新区，

无症状感染者3309—无症状感染者4081，居住于黄浦区，

无症状感染者4082—无症状感染者4474，居住于徐汇区，

无症状感染者4475—无症状感染者4558，居住于长宁区，

无症状感染者4559—无症状感染者4822，居住于静安区，

无症状感染者4823—无症状感染者5065，居住于普陀区，

无症状感染者5066—无症状感染者5222，居住于虹口区，

无症状感染者5223—无症状感染者5536，居住于杨浦区，

无症状感染者5537—无症状感染者6348，居住于闵行区，

无症状感染者6349—无症状感染者6719，居住于宝山区，

无症状感染者6720—无症状感染者7102，居住于嘉定区，

无症状感染者7103—无症状感染者7194，居住于金山区，

无症状感染者7195—无症状感染者7428，居住于松江区，

无症状感染者7429—无症状感染者7652，居住于青浦区，

无症状感染者7653—无症状感染者7757，居住于奉贤区，

无症状感染者7758—无症状感染者7920，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7921—无症状感染者8126，居住于浦东新区，

无症状感染者8127—无症状感染者8163，居住于黄浦区，

无症状感染者8164—无症状感染者8235，居住于徐汇区，

无症状感染者8236—无症状感染者8241，居住于长宁区，

无症状感染者8242—无症状感染者8286，居住于静安区，

无症状感染者8287—无症状感染者8343，居住于普陀区，

无症状感染者8344—无症状感染者8363，居住于虹口区，

无症状感染者8364—无症状感染者8393，居住于杨浦区，

无症状感染者8394—无症状感染者8453，居住于闵行区，

无症状感染者8454—无症状感染者8517，居住于宝山区，

无症状感染者8518—无症状感染者8535，居住于嘉定区，

无症状感染者8536—无症状感染者8542，居住于金山区，

无症状感染者8543—无症状感染者8565，居住于松江区，

无症状感染者8566—无症状感染者8570，居住于青浦区，

无症状感染者8571—无症状感染者8580，居住于奉贤区，

无症状感染者8581，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

目前，已追踪到以上无症状感染者在本市的密切接触者1952人，均已落实集中隔离观察。对无症状感染者曾活动过的场所已进行终末消毒。

境外输入病例情况

2022年4月3日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院6例，其中来自中国香港1例，来自马来西亚1例，来自韩国1例，来自日本1例，来自美国1例，来自加拿大1例。

病例1为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年3月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。经专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为中国籍，病例2在英国留学，病例3在英国探亲，病例2、病例3自英国出发，乘坐同一航班，于2022年3月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年3月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年3月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6、病例7均为中国籍，在加拿大旅行，自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年4月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在巴西工作，自巴西出发，经瑞士转机，于2022年4月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者167人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年4月3日0—24时，新增境外输入性无症状感染者4例。

无症状感染者1为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年3月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在加拿大工作，自加拿大出发，于2022年4月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在塞尔维亚工作，自塞尔维亚出发，经瑞士转机，于2022年4月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年4月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

4例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者109人，均已落实集中隔离观察。

截至2022年4月3日24时，累计本土确诊3060例，治愈出院659例，在院治疗2394例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年4月3日24时，累计境外输入性确诊病例4531例，出院4439例，在院治疗92例。现有待排查的疑似病例19例。

截至2022年4月3日24时，尚在医学观察中的无症状感染者53443例，其中本土无症状感染者53418例，境外输入性无症状感染25例。