今日雨水 中医专家教你这样养生

人民网北京2月19日电 （记者乔业琼）雨水是二十四节气中的第二个节气，此时太阳到达黄经330度，正值“数九”中“七九河开，八九雁来”的时节。在这个时节，应该如何按照“天人相应、顺应自然”的法则进行养生？中国中医科学院西苑医院治未病中心主任医师张兰凤为广大网友分享相关知识。

张兰凤分析，从自然万物生长变化的角度看，雨水是滋润万物生长的开始。从养生的角度看，春天为生发之季，人体随着自然气候的变化，人体与之相应肝的生发之气机开始上升。此时天要降雨润泽万物，以水生木，相应的，人要滋养肾阴，以滋水涵木，做好能量储备，为肝气生发做准备，使肝气生发有根而不会出现阴虚阳亢的过激现象。

“如果阴虚体质，容易在春季生发之际，出现诸多‘上火’的表现，如口干、咽燥、干咳、溃疡、长疮、头晕、耳鸣、失眠、便干、尿黄等情况。”张兰凤表示，这时需降火，进行“润养”、“清养”，补肝、肾、肺之阴，在饮食上可以服用枸杞子、胡桃肉、黑豆、黑木耳补肾；百合、银耳、马蹄润肺降火；山药、莲子、黑米健脾养阴补肾。

张兰凤还表示，此时若气温变化太大，寒湿之气若太过，对于脾胃虚寒，阳气不足的个体来说，寒湿伤阳，可导致胃阳受抑，或肝阳不升或脾阳不运，出现相应症状，如，胃痛、打嗝、胀气、头痛、腹泻，胸满闷不疏，手足发凉等。这种情况下，养生需遵循“温胃健脾，升阳除湿，疏肝理气”的原则。在饮食上可以服用百合、山药、莲子、黑米健脾补肾；生姜、胡椒、花椒健脾温中散寒；茯苓、薏苡仁、白扁豆、芡实健脾祛湿；春笋健脾化痰，韭菜、小蒜（薤白）辛味青菜辛散疏肝，豆芽、豌豆苗等具有生发之性的食物帮助肝的舒发。

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