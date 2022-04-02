波及29省份 如何从严从实抓好疫情防控？权威回应来了

当前全球新冠肺炎疫情仍处于大流行阶段，我国本土确诊病例和无症状感染者增长快速，疫情多点散发，防控形势严峻复杂。全国疫情形势如何？如何从严从实抓好疫情防控？清明假期出行要注意什么？国务院联防联控机制4月1日举行新闻发布会，回应防疫热点问题。

疫情多点散发 波及29省份

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，近期疫情多点散发，波及范围进一步扩大，部分地区社区传播尚未阻断，并有外溢病例报告，防控形势严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙介绍，3月1日至31日，全国累计报告本土感染者超10万例，波及29个省份，呈现出点多、面广、频发的特点。

据介绍，目前吉林省疫情仍处于发展阶段，累计报告感染者超过44000例。吉林市和长春市管控区域内社区传播还没有阻断；上海市疫情正处于快速上升阶段，累计报告感染者超过36000例。

坚持“动态清零”总方针不动摇

奥密克戎变异毒株传染性强、传播速度快，并且有一定比例的无症状感染者，给疫情防控带来了新的难点。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，奥密克戎变异毒株的新特征要求我们有更加灵敏的监测系统，以便更早发现疫情，更快落实各项防控措施。

针对无症状感染者发现难的挑战，吴尊友表示，可以通过大数据协助流行病学调查理清传播链，追踪密切接触者，发现传播链上的无症状感染者。此外，将监测防线再前移一步，通过“抗原筛查+核酸诊断”的监测模式，尽早发现无症状感染者，切断传播链条。

“国外一些国家公布的数据显示，奥密克戎毒株流行期间造成的死亡数，比德尔塔毒株流行期间同期造成的死亡数还要高。这说明奥密克戎毒株的流行，对一个国家或地区的危害依然十分严重。”吴尊友表示，我国的防控实践证明，“动态清零”依然是控制新冠肺炎疫情最经济、最有效的防控策略。

米锋强调，要加快区域协查和风险人员排查，分区分级做好差异化精准防控，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。要保证群众生产生活平稳有序，多渠道、多方式保障百姓就医需求。

从严从紧落实疫情防控措施 倡导文明低碳祭扫方式

清明即将来临，假期有哪些注意事项？

“外出踏青郊游，一定要注意落实个人防护措施，减少感染新冠病毒的风险。”吴尊友表示，不建议跨省踏青旅行，对于没有疫情的地方，出行方式最好选择自驾。

“各地要继续从严从紧落实疫情防控措施，倡导文明低碳的祭扫方式。”雷正龙表示，鼓励大家多到户外适当活动，呼吸新鲜空气，保持愉快心情，但也要注意室内不聚集、戴口罩、多通风、勤洗手，大家共同努力，防疫情、保健康。

对于个人，接种新冠病毒疫苗仍是预防感染后发生重症和死亡的最好措施。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，研究显示，全程接种新冠病毒疫苗可以将重症和死亡的风险降低90%以上。

王华庆建议符合接种条件的60岁以上老年人尽快接种疫苗，并按照规定的时间间隔接种加强针。