好雨时节 润物无声（二十四节气·雨水）

“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”初春的细雨总会带来绿意朦胧的记忆。“雨水”的到来是一个预告。

雨水是二十四节气中的第二个节气，此时太阳到达黄经330度，正值“数九”中“七九河开，八九雁来”的时节。雨水节气一般在公历2月18—20日来到，今年的雨水为2月19日。和谷雨、小雪、大雪一样，雨水也是反映降水现象的节气。

东风解冻散为雨

大部分地区气温回升到0摄氏度以上

《月令七十二候集解》中云：“正月中。天一生水，春始属木，然生木者必水也，故立春后继之雨水，且东风既解冻，则散而为雨水矣。”就是说，春天离不开水的滋润，雨水节气前后，草木萌动，雪渐少，雨渐多，春天来了。

古人将雨水节气的15天划分为三候：初候獭祭鱼；二候候雁北；三候草木萌动。意思是，到了这时候水獭开始捕鱼了，它们将捕到的鱼先摆在岸边，就如同陈列供品祭祀；5天过后，大雁陆续从南方飞回北方；再过5天，在润物细无声的春雨中，草木抽出嫩芽舒展生长。雨水时节，大部分地区气温回到0摄氏度以上，黄淮平原平均气温已达3摄氏度左右，江南地区平均气温在5摄氏度左右，华南地区平均气温在10摄氏度以上。

随着雨水节气的到来，雪花纷飞、冷气侵骨的天气渐渐消失，湿润的空气、温和的阳光和潇潇细雨的日子正向人们走来——“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”。春天的“第二乐章”已经奏响，春日的气息愈来愈浓。

雨水有雨庄稼好

冬小麦、油菜普遍返青，进入最佳春灌时期

“春雨贵如油。”雨水前后，冬小麦、油菜普遍返青，对水分的需求量较大，适当的降水对农作物的生长非常重要。

“雨水有雨庄稼好，大春小春一片宝。”对于农业农事来说，雨水时节是小春管理、大春备耕的关键时期。在我国华北、西北以及黄淮地区，降水量一般较少，常不能满足农业生产的需要。如果早春缺乏降水，雨水前后就要及时进行春灌补充水分。春灌提倡早春灌，有利于及早缓和旱象，满足冬小麦、油菜返青时对水肥的需求。

在淮河以南地区，则以加强中耕锄地为主，同时搞好田间清沟沥水，以防春雨过多，导致湿害烂根。而在华南地区，双季早稻育秧已经开始，则应注意抓住“冷尾暖头”，抢晴播种，力争一播全苗。

此外，雨水时节是全年寒潮出现较多的时候，天气忽冷忽热，对已萌动或者返青生长的农作物危害极大，要时刻注意好农作物防寒防冻工作。

乍暖还寒难将息

寒潮来袭，春捂防寒是关键

雨水之后，北半球日照时间和强度都在增加，气温回升较快，但冷空气并不是一退千里。它与活跃起来的暖湿气流频繁较量，乍暖还寒。气温的改变容易引起感冒发烧等呼吸系统疾病，温度骤降也会让老年人多有不适，对高血压、心脏病、哮喘病患者更是不利。在这一时间段还是要注意保暖，防备“倒春寒”的突袭。

春天来临，气温升高，人体皮肤毛细血管和毛孔渐渐张开，血液循环加快，供给大脑的血液就相对减少了，加上昼夜时长的变化和周围舒适的气温，都会让人困倦，昏昏欲睡。雨水时节，要想克服春困，就要合理安排作息，适度参加户外锻炼。

此外，中医认为肝主生发，春季肝火旺，易伤脾，平日应注意内调肝气，外清湿邪，以利养脾。三餐要保持五味不偏，少食辛辣生冷，忌偏食暴食，宜多吃山药、百合、胡萝卜、豆芽等健脾和胃的食物与新鲜果蔬。

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 15 版）