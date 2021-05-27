广州市卫健委：6月9日后不再接种新冠病毒疫苗第一针？不实！

多日来，广州市民接种新冠病毒疫苗的意愿持续高涨，多个接种点现场大排长龙，关于疫苗接种的多种说法也在网上流传。昨天，广州市卫生健康委员会就相关说法进行了澄清，并表示，当前全市新冠病毒疫苗供应稳定，可满足近远期群众接种需要。广大市民无需恐慌，请通过线上预约，合理安排时间、错峰接种，同时全程做好个人防护。

对于网上有说法称“6月9日之后将停止接种第一剂新冠病毒疫苗”，市卫健委表示不实。

据了解，根据国家和省疫苗接种工作整体安排，结合广州市新冠肺炎疫情防控需要和疫苗供应实际，3月起广州市开始推进人群大规模新冠疫苗接种工作，并计划于6月9日前基本完成目标人群第一针剂接种；6月10日~30日期间，主要对前一阶段已完成第一针剂接种的人群开展第二剂次接种，以及前期因特殊原因未接种第一针剂的人员接种；7月份后将继续开展第一剂次和第二剂次疫苗接种工作，持续提高人群接种率。

“所以6月10日~30日期间，并非完全不进行第一剂的接种，暂未接种第一剂次的人员，无需担忧。”市卫健委方面表示。

“6月9日后，新冠病毒疫苗不再免费”？不实！

对于关于新冠病毒疫苗将收费的说法，市卫健委表示，接种新冠病毒疫苗是疫情防控最有效的预防手段，接种疫苗既是保护自己，也是对家人和社会的负责；并再次重申：目前广州市所使用的新冠病毒灭活疫苗（Vero细胞）全民免费接种，个人不承担成本和接种费用。在居民知情、自愿情况下，接种费用都将由医保基金和财政共同负担。

疫苗供应基本稳定 可满足群众接种需要

记者还从市卫健委获悉，目前广州市新冠病毒疫苗供应基本稳定，省对广州市有持续配苗计划，可满足近远期群众接种需要。各位市民可登录“广州健康通”等网上预约通道实时查看接种点库存或关注所在辖区对外公布信息，合理安排时间，避开接种高峰，分批有序前往接种点接种。

市卫健委方面介绍，为了更好地方便群众就近接种新冠病毒疫苗，居民个人可通过“广州健康通”“穗康”微信小程序和“穗好办”APP，进行网上自助建档和预约接种。

鉴于目前天气炎热，为避免出现人群拥挤现象，除有特殊需要的群众外，不建议直接到接种单位进行现场排队。请各位市民线上预约，合理安排接种时间，同时全程做好个人防护。（伍仞）