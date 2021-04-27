超八成公众认可接种疫苗可以预防疾病

4月25日是“全国预防接种日”。一项《全国公众疫苗认知调研》（以下简称调研）结果今日在北京发布。调研数据显示，大众对疫苗的整体认知度不断提升，85%的公众认可接种疫苗可以预防疾病，而在此次调研的六大疫苗中，大众对新冠病毒疫苗认知度和接种意愿度均排名最高。中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，新冠疫情暴发后，公众不仅对新冠病毒疫苗认知度提高，同时对于疫苗价值的认知有了提升。

据了解，本次调研由南方周末和丁香园平台联合发起，共有12674名公众、622名专业医生共同参与，旨在了解公众和专业医生对疫苗的认知现状，提升公众对全人群、全生命期疫苗保护的关注度，树立并强化家庭疫苗接种规划的理念。

公众对疫苗能预防疾病的认识度提高。本次调研结果显示：85%的公众认可接种疫苗可以预防疾病，而根据去年公布的《全国大型免疫力认知调研》结果，这一数据仅为47%；有超过96%的公众听说过新冠病毒疫苗，且81%的公众愿意接种。其次是乙肝疫苗、流感疫苗和HPV疫苗。

女性对于整体疫苗的认知明显高于男性。调研发现，近九成女性非常认可接种疫苗。除新冠病毒疫苗外，相比以往，HPV疫苗、乙肝疫苗、带状疱疹疫苗的认知均有所提升。以公众认知度较高的HPV疫苗为例，在听说过HPV疫苗的女性中，近九成有接种意愿。

冯子健表示，疫苗是预防传染病最有效的方式，在人类与疾病抗争的历史中，疫苗发挥着不可替代的作用，“不同的疫苗种类，可以为不同人群提供保护，满足不同年龄的需求”。（记者 余燕红）