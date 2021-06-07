国家卫健委：推动公立医院高质量发展 合理提高医务人员薪酬水平

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）国务院办公厅日前印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。今日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委体制改革司司长许树强表示，推动公立医院高质量发展，要始终坚持把解决好人的问题放在突出位置，保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。

许树强表示，要实现公立医院的高质量发展，就要建立完善公立医院高质量发展的运行新机制，也就是维护公益性、调动积极性、保障可持续。

在推动公立医院高质量发展中，如何进一步调动医务人员的积极性？

许树强介绍，第一，合理提高医务人员薪酬水平。要允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平；允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励，合理确定、动态调整医务人员的薪酬水平，使付出和待遇相匹配，激发广大医务人员干事创业的动力和活力。

第二，拓宽医务人员职业发展空间。健全医务人员培养培训制度，加快培养高层次复合型医学人才，改革完善人才评价机制，探索实行成果代表作制度，破除唯论文、唯学历、唯奖项、唯帽子等倾向，做到人尽其才、才尽其用。

第三，关心爱护医务人员身心健康。建立保护关心爱护医务人员的长效机制，改善工作环境和条件，减轻工作负荷。鼓励公立医院通过设立青年学习基金等多种方式，关心年轻医务人员成长。加强医院安全防范，依法严厉打击医闹、暴力伤医等涉医违法犯罪行为，坚决保护医务人员安全。

第四，提升医务人员社会地位。建立医务人员职业荣誉制度，营造全社会尊医重卫的良好氛围，让广大医务人员感受到实现价值的自豪感、贡献社会的成就感、受到尊重的职业荣誉感。广大医务人员要恪守医德医风医道，以充满人文关怀的医疗服务赢得患者、社会的信任和尊重。