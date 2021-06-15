国家卫健委：2020年全国居民健康素养水平达到23.15% 增幅创历年最大

人民网北京6月15日电 （张文婷）健康知识普及行动已实施两年，通过个人、家庭、政府、社会的共同努力，2020年全国居民健康素养水平达到23.15%，增幅创历年最大。对比以往的科普工作，健康知识普及行动有何新特点？对此，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在国家卫健委今日召开的健康知识普及行动发布会上给出了答案。

他表示，这两年来，尤其是新冠肺炎疫情发生以来，在健康知识普及方面，一方面更加重视回应群众的关切，变“我想说的”为“你想听的”。比如在疫情期间，设立了网站公共信箱，接受网友通过邮件咨询相关的问题，也组织专家对关注度高、提问集中的问题进行集中解答，起到了解疑释惑的作用。

另一方面更加注重联合多方的力量，变“我来说”为“我们一起说”。据米锋介绍，健康知识普及行动争取各个部门，包括全社会的支持，联手来做科普，与相关的部门和新闻媒体合作开发科普产品，特别是在疫情期间、组织接种新冠疫苗期间，推出了大量的科普作品。通过相关单位一起推送到公交、地铁、民航、楼宇等室内外的电子数字屏幕，一些电子海报也供大家及时下载。在农村地区，利用农村大喇叭传播健康知识。疫情防控常态下，进一步明确各部门的健康教育职责，动员全社会的力量共同参与，提升健康传播的效果。

此外，更加重视形式的创新，变“听不懂、记不住”为“听得进、学得会”。米锋表示，健康知识普及行动通过短视频、图文直播等群众非常欢迎的形式和互联网平台，在保障科学严谨的前提下，将健康知识转化为群众能够听得懂、学得会、用得上的内容。