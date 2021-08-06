疫情可控但管理切不可放松

8月5日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委公布的郑州疫情是一起医院感染事件。这起事件暴露出多方面问题：当地卫生健康部门和相关医疗机构出现麻痹思想和松懈心态，防范意识欠缺；当地卫生健康行政部门对医疗机构常态化疫情防控工作缺少必要监督检查和指导；医疗机构院感管理规章制度不落实，主要负责同志对感控工作不重视，各项规章制度措施落实不到位。

南京、郑州等地暴发的本轮疫情，其原因都出现在管理漏洞上。南京禄口国际机场因为保洁服务管理疏漏，导致了感染；郑州的医院感染事件也是因为制度措施没有落实。这再次提醒我们：统筹疫情防控和经济社会发展，加强管理，思想上不能大意，行动上不能放松。

今年上半年，我国疫情形势平稳，各项工作有序推进，经济社会发展成效显著。这说明，新冠肺炎疫情虽然有“外防输入”的巨大压力，但仍然可防可控。我们在“战疫”中积累的许多经验和管理办法，都是有效的。只要疫情防控的规章制度能够得到不折不扣的贯彻落实，疫情就一定能防控得住。这一点，实践已经证明，我们有足够信心。

南京、郑州等地的疫情短时间蔓延到17个省份，截至8月5日23时45分，全国已有192个地方被确定为中高风险地区。这也说明，防控新冠肺炎疫情，任何时候都不能放松管理。疫情控制平稳的时间久了，人们在思想上就容易产生麻痹，行动上就常常会有疏忽。管理出现一点点漏洞，就可能是疫情的“引爆点”。任何一丝疏忽大意，都可能影响疫情防控全局。因此，全社会特别是管理部门和医疗行政机构，在思想认识和行动措施上，一刻也不能放松。

只要我们能切实承担起疫情防控的社会责任，认真抓好每一个环节，从严从紧落实这两年形成的各项防控措施，本轮疫情就一定能得到控制。疫情完全可防可控，但管理切不可放松。（魏永刚）