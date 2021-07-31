访谈预告：打造互联网+医疗健康“贵州样板”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月2日10：00，贵州省人民医院院长刘健做客演播室，以打造互联网+医疗健康“贵州样板”为主题进行访谈。欢迎收看。

嘉宾简介：

刘健，医学博士，二级教授、博士研究生导师、主任医师，现任贵州省人民医院党委副书记、院长。国务院特殊津贴专家、贵州省省管专家，中华医学会神经外科分会常务委员、中国医师协会神经外科分会常委、中国神经科学学会神经外科基础与临床分会第六届委员会副主任委员、贵州省神经外科主任委员、贵州省神经外科医疗质量控制中心主任、全国青年联合会常务委员、贵州省政协常务委员会委员。先后荣获 “贵州青年五四奖章” “贵州省十大杰出青年”“贵州省五一劳动奖章”“全国扶贫榜样奖”“国家卫生计生委脑卒中筛查与防治模范院长”“全国优秀医院院长”“贵州援鄂抗疫英雄”等荣誉称号。

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