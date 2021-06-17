访谈预告：张建宁谈“创新互联网医院服务模式 让百姓就医更便捷”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月18日10：00，天津医科大学总医院党委书记张建宁做客演播室，以“创新互联网医院服务模式 让百姓就医更便捷”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

张建宁，医学博士，博士研究生导师，国务院特殊津贴专家，国家卫生计生突出贡献中青年专家，天津市杰出人才，津门学者，海河医学学者。现任天津医科大学总医院党委书记，天津市神经病学研究所所长。完成各类神经外科手术4000余例，先后主持国家自然科学基金重点项目、重点国际合作项目等多项课题。在JAMA Neurology、 Blood等期刊上发表论文230余篇，其中SCI收录100余篇，专利5项，获天津市科技进步特等奖等多个奖项。先后指导博、硕士研究生124名。目前还兼任国家级重点学科神经外科学科带头人，天津医科大学双一流建设临床医学首席专家，天津医师协会会长，中华医学会神经外科学分会第七届主任委员，中国医师协会第四届理事会副会长。

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