直播预告：关注先天性心脏病 给予孩子“心”人生

新生命的降临，会给一个家庭带来欢乐和希望。但是，如果宝宝不幸患有先天性心脏病，一定会让爸爸妈妈们心急如焚、焦虑万分。孩子患有先天性心脏病怎么办？先天性心脏病又能否治愈？这些问题一直在困扰着家长们。

6月29日10：00至11：00，中国医学科学院阜外医院小儿心外科三病区主任花中东做客人民好医生名医直播栏目，给公众科普儿童先天性心脏病治疗的相关知识。

专家介绍：

花中东，中国医学科学院阜外医院国家心脏病中心小儿外科三病区主任。北京大学学士学位，中国协和医科大学外科博士。多伦多大学博士后。

学术任职：

中国优生优育协会出生缺陷防治委员会副主任委员、国家先心病委员会常委、中华医学会小儿外科分会心外科学组常委、国家心脏血管外科专家委员会常委。

什么情况下，宝妈宝爸需要警惕先天性心脏病？

（1）经常感冒，反复出现支气管炎、肺炎

（2）吃奶时常出现吃奶时间长，吃吃停停，呼吸急促，呛咳等

（3）哭吵甚至安静时出现口唇、指(趾)甲床青紫

（4）宝宝在行走或玩耍时常常喜欢主动蹲下片刻“休息”

（5）宝宝易疲乏，体力较差，平素多汗、口周发青

家长在日常生活中应该多留心观察，一旦发现有以上类似症状或其他异常表现，就必须提高警惕，到儿童专科医院做进一步检查。

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