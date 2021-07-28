直播预告：远离结直肠癌，从主动筛查和早期干预开始

结直肠癌是个“调皮鬼”，早期很爱和人们躲猫猫，但当发现时已到了中晚期。为避免结直肠癌带来的伤害，人们生活中一定要做好筛查工作。

7月28日14：00－15：00，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院主任医师郑桐森将做客“人民好医生”客户端，给公众科普结直肠癌早期筛查预防相关知识。

专家介绍

郑桐森，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院主任医师、博士生导师。伍连德生物医学创新研究院常务副院长，黑龙江省肿瘤防治研究所副所长，黑龙江省分子肿瘤学重点实验室主任，消化肿瘤内科二病房主任兼一期临床研究病房主任，中国抗癌协会肿瘤大数据与真实世界研究专委会常委兼秘书长，中国抗癌协会肿瘤大数据与真实世界研究青委会主委，中国抗癌协会肿瘤精准治疗专委会委员，CSCO转化医学委员会委员，中国抗癌协会青年理事会理事。

结直肠癌早期会有哪些症状？

1.大便习惯明显改变，腹泻或便秘，或腹泻便秘交替出现。

2.腹痛及腹胀等不适，食欲减退。

3.肛门部或腹部有肿块。

4.大便形状改变，变细、变扁或带槽沟。

5.大便带血、黏液、脓血便，有排便不尽感。

6.近期体重明显减轻

7.既往曾有反复痔疮史、多发性家族性息肉等。

8.原因不明的贫血

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