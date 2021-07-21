访谈预告：徐克平谈“以绩效考核为标尺 推动医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

2021年7月23日上午10：00，淮安市第一人民医院党委书记徐克平做客演播室，以“以绩效考核为标尺 推动医院高质量发展”为主题进行访谈。欢迎收看！

嘉宾简介：

徐克平，淮安市第一人民医院党委书记，医学博士，主任医师，南京医科大学副教授、硕士生导师，江苏省抗癌协会常务理事、肺癌专业委员会委员，江苏省医师协会胸外科分会常委，淮安市医院协会副会长，淮安市医学会心胸外科分会副主任委员，淮医“金牌奖”获得者，淮安市有突出贡献中青年专家。长期从事医院管理工作，具有丰富的医院管理经验，尤其在医疗安全、服务质量、内部治理、经济运行等方面颇有建树，一些创新理念和管理成果得到行业内关注和认可。

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