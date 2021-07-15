直播预告：杨毅宁谈“推动医院高质量发展 提升患者就医体验”

2018年4月，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署。为弘扬、推广全国各级医疗机构在改善医疗服务中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民网﹒人民健康与国家卫生健康委医政医管局合作开展“院长谈”系列访谈，邀请全国各地优秀医院院长做客访谈，将其改善医疗服务经验、优秀做法进行分享。

7月15日15：00-16:00，《院长谈》专栏将邀请新疆维吾尔自治区人民医院党委副书记、院长杨毅宁做客演播室，就“推动医院高质量发展 提升患者就医体验”话题与网友在线交流。

嘉宾介绍

杨毅宁，中共党员，医学博士，博士生导师，主任医师、新疆维吾尔自治区人民医院党委副书记、院长。国务院特殊津贴专家，新疆自然科学专家。主持国家重点研发计划1项，国家自然科学基金6项，教育部新世纪优秀人才计划项目1项，自治区级科研项目14项，参与国家自然科学基金、国家“十一五”计划子课题及横向课题、自治区重大专项等20余项研究。

在临床工作中不断开拓创新，年均完成经皮冠状动脉介入治疗（PCI）2000余例，先心病介入封堵术350余例，积极开展和推广IVUS、OCT、远隔缺血适应治疗等新技术的临床应用。在疑难危重症治疗上，使用TAVR、ECMO等新技术，成功救治多名危重冠脉、先心病、瓣膜病患者。

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