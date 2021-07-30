祛暑除湿度三伏（中医养生）

进入三伏，湿热交加，酷暑难耐。要想平安度夏，需要调养心神、祛暑除湿。

晚间睡眠时间相对不足，午后常感到精神不振。建议每天坚持30分钟左右的午睡，改善脑部血供系统的功能，提高午后的工作效率，增强机体的免疫功能。

夏天穿得少是为了散热。在气温接近或超过37摄氏度时，皮肤不但散热功能减弱，反而会从外界环境中吸收热量，因而夏季赤膊会感觉更热。越是暑热难熬，越应该穿吸汗的衣服保护自己。建议穿一些浅色的薄长衣、长裤，来阻隔日光的暴晒，以利于防暑。

夏季人体阳气浮于外，脾胃运化功能减退，故易出现食欲不振等症状，因此饮食要注意节制，不要吃得太饱。如果为了开胃而进食冰饮等凉食，很容易损伤脾胃之阳气，导致胃痛、腹泻等症状。食用西瓜、苦瓜、黄瓜、茄子、芹菜、芦笋等凉性食物，同样有清热解暑的功效。夏季饮食应该以清淡、滋润、富有营养、易于消化为原则，做到温凉适度。

暑热伤津，夏季运动强度要适当降低，活动量也应适当减少。一般来说，运动时间以1小时之内为宜，多做些慢节奏的运动。运动后注意补充水分、盐分。多进行室内运动，或在晨起气温较低的时间外出活动，避免中暑。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 19 版）