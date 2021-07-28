专家解读德尔塔毒株：传染性强 症状极不典型

南京市江宁区开展全员核酸检测。 泱波 摄

27日，南京召开新闻发布会公布，截至26日24时，该市累计报告本土确诊病例达106例(其中66例为轻型，38例为普通型，2例为重型)，本土无症状感染者6例，且确认引发疫情的是毒性大、传染性强的德尔塔变异毒株。

重症病例目前情况如何？德尔塔毒株有何特点？市民如何防护？当天，国务院联防联控机制综合组江苏工作组医疗救治组专家、东南大学副校长、重症医学专家邱海波对此作出解读。

“100多例确诊病例里出现2例重型病人。目前来看，重型病例的比例是比较低的，主要与患者基础疾病有关。”邱海波介绍，从总体来讲，多数重型病人有一些呼吸系统、糖尿病、高血压或者肥胖等基础性疾病。目前相关病例发病时间还不到两周，仍需继续关注。

对于重症病例，需要采取救治措施？在邱海波看来，目前已形成的诊疗方案对绝大多数病人行之有效。治疗需个体化，一人一策。邱海波还强调中西医结合，以此阻断病情从轻型向普通型，普通型向重型发展。

此外，重型病例的治疗上，专家们也积累了一些经验，比如在恢复期血浆以及综合抗体方面的治疗措施。邱海波介绍，对普通型、重型患者，俯卧位通气是非常有效的治疗措施。从目前看来，南京2例重症病例病情是相对稳定的。

从去年到现在，新冠病毒已经变异出很多毒株。目前，德尔塔已成为全球疫情流行的最主要的毒株。邱海波认为，德尔塔毒株具有传播能力强、传播速度快、发病症状不典型等特点。

“南京这次德尔塔毒株感染以后，早期症状可能就仅仅表现为乏力，或者嗅觉障碍，或者轻度的肌肉酸痛。所以就是说它的症状非常不典型。”对此，邱海波特别提醒，做好个人防护很重要。正是因为症状极不典型，市民在佩戴口罩、勤洗手、少聚集的同时，也要及时关注自身健康状况。（徐珊珊）