南京疫情反弹 张伯礼提醒“尽早查清传播链条”

“国内必须提前做好应对可能发生的新一轮德尔塔毒株传播疫情的预案，提前对隔离点、定点医院、医护队伍、中西医药品设备等进行充足储备和统筹调配机制。”这几天，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在持续关注这场疫情的走势。

7月27日晚，张伯礼接受科技日报记者独家专访时表示：“建议加强传播溯源工作力度，根据武汉及石家庄疫情防控的既往经验，尽早查清疫情传播链条是实现疫情可知可控的重要基础。”

目前，江苏宿迁、安徽马鞍山、安徽芜湖、辽宁沈阳、广东中山、四川绵阳、广东珠海等地也已发现与南京本土疫情关联病例。

虽然截至记者发稿前，南京尚未通报此次疫情的传播链条，但根据7月29日南京市召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会发布的数据，28日0时—24时，南京新增本土确诊病例数量降低为18例，为4日来最低。25日至27日，南京新增本土确诊病例分别为38例、31例、47例。

建议继续加强疫苗接种的推广力度，争取2021年底前实现全民接种率80%以上

“此次疫情说明国内防疫仍有漏洞，应该高度警觉，查漏补缺。综合目前情况来看，南京疫情传播较广，感染群体更为复杂，防控工作不能掉以轻心。”张伯礼认为，目前南京本轮疫情尚未实现可知可控，传播链条仍未完全查清阻断，是否存在更广泛的传播无法定论，防控到了最关键、最吃紧的阶段。

值得关注的是，截至7月28日24时，南京累计报告本土确诊病例171例，其中78例为轻型，86例为普通型，7例为重型。

“本轮南京疫情重症患者较少，可推测是疫苗起到降低感染转重率的作用。”张伯礼认为。

今年6月25日，中国工程院院士钟南山在接受媒体采访时，曾特别回应了国产疫苗对德尔塔变异株有没有用的问题。“实验室结果证明，接种国产疫苗对人群有保护作用。”钟南山说，初步分析认为，完成全程免疫接种的预防效果明显，疫苗预防密切接触者感染的效果为69%，预防发展为肺炎的效果为73%，预防重症效果达95%以上。“广东省的观察显示，已经接种两剂疫苗的密切接触者，对预防发病的保护力近60%，预防肺炎的保护力近80%，没有患者转为重症和危重症。”

张伯礼认为：“注射疫苗能控制转重率，防护效果已显现。”他建议，应继续加强疫苗接种的推广力度，“要加快对0—18岁群体接种速度，争取2021年底前实现全民接种率80%以上，医疗、航空、港口、冷链等特殊行业及群体接种率90%以上，形成免疫屏障，争取国际间开放往来的主动权。”

建议尽快扩大疾控溯源人员队伍，注重中西医结合治疗

目前，德尔塔毒株已出现在至少104个国家和地区，已被世界卫生组织标记为“需要关注”的新冠变异病毒之一。世卫组织预计，德尔塔毒株很快将成为全球流行的主导新冠病毒毒株。

但是，病毒溯源问题是个复杂的科学问题，牵扯到很多学科、很多不同领域的专家，也是世界难题。

张伯礼建议，应尽快扩大疾控溯源人员队伍，必要时可协请周围省市专业疾控队伍支援，尽快查清此次疫情传播链条，早发现早隔离早治疗，阻断疫情进一步传播。

“同时，变异病毒导致无症状及轻症感染者多，增加了溯源工作难度，不妨借助大数据信息技术及南京禄口机场信息记录进行大范围排查，对有禄口机场出入史的旅客多次筛查，可适当延长观察期。”

自今年5月以来，德尔塔毒株先后在广州、瑞丽等地兴风作浪。

在这两次反弹的当地疫情中，中医药均发挥作用，最终，广州疫情的在院感染者实现清零，无一例死亡。

“广东、云南等省市已有的防治经验，表明中西医结合治疗对变异病毒感染患者依然效果明确。中医关注的是病毒感染人以后的临床表现和证候，它以不变应万变，重在调节人体免疫功能。但要重视早期治疗、综合治疗，并将治疗和康复一体化管理，综合取得满意结果。”张伯礼说。（记者 金 凤）