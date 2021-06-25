访谈预告：黎志宏谈“凝聚‘湘雅力量’ 助力两大中心建设”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月30日10：00，中南大学湘雅二医院院长黎志宏将做客演播室，以“凝聚‘湘雅力量’ 助力两大中心建设”为题进行访谈。

专家简介：

黎志宏，主任医师，博士生导师，中南大学湘雅二医院院长，国家新药创制临床评价技术平台负责人，肿瘤模型与个体化诊治研究湖南省重点实验室主任。兼任十三届全国人大代表、教育部临床医学教学指导委员会临床实践教学分委员会委员、教育部临床医学专业认证专家，国家自然科学基金同行评议专家。中华医学会骨科分会青年委员、骨肿瘤学组委员、骨科青年委员会骨肿瘤学组组长、中国医师协会骨科医师分会委员、中国抗癌协会肉瘤专业委员会委员、湖南省青年联合会副主席、湖南省科普作家协会常务副理事长、湖南省医学会骨科专业委员会候任主任委员。

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