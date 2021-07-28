没那么神 “食品级”化妆品是一个彻头彻尾的伪概念

过去，为了凸显化妆品的绿色、健康、无害，商家宣传时往往喜欢使用“纯植物”“纯天然”等字眼。如今，随着这些词语被有关部门明令禁止，一些商家转而祭出了“食品级”“可食用”的旗号，暗示消费者——产品都可以吃进嘴里，用在身上更没问题。

实际上，“食品级”化妆品是一个彻头彻尾的伪概念。根据我国《化妆品监督管理条例》，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。作为一种化工产品，化妆品的使用方法、作用部位、作用机理，决定了其不可能具备食用功能，也就不存在“食品级”一说。

化妆品与食品属于不同行业，二者使用部位不同，吸收成分不同，所用原料及产品指标要求、禁限用要求、所执行的规范、检验标准均不一样，并不是食品级产品用在护肤方面就更安全。以柠檬为例，鲜榨柠檬汁可以直接饮用，但要是直接敷在脸上不仅不能美白，还可能导致瘙痒和红肿。化妆品使用柠檬中的有效成分，必须通过专门的手段进行提取，对浓度和刺激度进行调节。

食品就是食品，化妆品就是化妆品，二者不能混为一谈。从现有的标准以及规范来说，化妆品不可以食用，并不存在“可食用”级化妆品这个概念。今年以来，多地的市场监管部门已经发布相关消费提示。不过，“食品级”化妆品的营销套路并未得到有效遏制。

消费者权益保护法规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。广告法也明确规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。“食品级”化妆品属于典型的虚假广告，有关部门不能止于提醒消费者，必须依法责令商家停止发布，消除影响，并予以相应处罚。从长远来看，有必要进一步完善相关规定，将“食品级”“可食用”纳入化妆品广告禁用语，从而规范营销秩序，维护消费者合法权益。