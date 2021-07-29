“德尔塔”毒株有多“凶”？如何防范？权威解答来了

日前，南京市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，确认引发此次疫情的是毒性大、传染性强的“德尔塔”变异毒株。而在6月份，“德尔塔”变异毒株也曾引发了广州、深圳和东莞的疫情。“德尔塔”变异毒株有何新特点？感染后有何症状？如何防范？

“德尔塔”变异毒株有何新特点？

7月27日，南京市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会通报，“德尔塔”毒株目前是全球疫情流行的一个最主要的毒株。从此前相关的疫情来看，这个毒株有一些新的特点，它对身体的适应力增强，传播速度比较快，病毒的载量比较高，治疗时间比较长，也比较容易发展成为重症。

在传播力方面，“德尔塔”毒株更强。在上一轮广州疫情中，中国疾控中心研究员冯子健曾表示，“德尔塔”变异株病毒的传染性和传播能力显著增强，特别是潜伏期或者传代间隔缩短，在短短的10天内就传了五六代，病毒的传播速度在加快。感染者的样本PCR检测病毒结果显示，病毒载量有显著增加的特点。这个变异毒株的传播能力比以往毒株传播能力提高了1倍，比在英国发现的毒株传播能力提高了超40%。

被“德尔塔”毒株感染后，患者体内的病毒载量会比较高。在此前的广州疫情中，患者发病以后转为重型、危重型的比例比以往高，而且转为重型、危重型的时间提前。患者的CT值非常低，CT值越低就表示体内病毒载量越高，患者核酸转阴所需要的时间延长。

“德尔塔”毒株可能存在免疫逃逸，但疫苗仍有保护作用。对此，冯子健曾解释，确诊病例里面没有接种过疫苗的人群，转为重症或者发生重症的比例显著高于接种疫苗的人，疫苗对新毒株仍有保护作用。此前的研究发现，相比未接种疫苗的病例，接种疫苗的病例从确诊到产生抗体阳性的时间短、CT值高、住院时间短。

感染“德尔塔”毒株以后有何症状？

国务院联防联控机制综合组江苏工作组医疗救治组专家、东南大学副校长、重症医学专家邱海波指出，在此次南京疫情中，被“德尔塔”毒株感染以后，早期症状可能仅表现为乏力、嗅觉障碍或者轻度的肌肉酸痛，症状非常不典型。

对此，邱海波特别提醒，做好个人防护很重要。正是因为症状极不典型，市民在佩戴口罩、勤洗手、少聚集的同时，也要及时关注自身健康状况。

此前，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士曾指出，由于“德尔塔”变异株患者的病毒载量高，呼出病毒浓度大，传染性极强，所以过去的密接概念已不适用。现在密接者的概念是“在同一空间、同一单位、同一建筑，在发病前四天”，和病人相处在一起的，都是密切接触者。

重症病例目前情况如何？

在7月27日南京市召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，邱海波介绍，100多例确诊病例里出现2例重型病人。目前来看，重型病例的比例是比较低的，主要与患者基础疾病有关。从总体来讲，多数重型病人有一些呼吸系统、糖尿病、高血压或者肥胖等基础性疾病。目前相关病例发病时间还不到两周，仍需继续关注。

如何救治重症病例？在邱海波看来，目前已形成的诊疗方案对绝大多数病人行之有效。治疗需个体化、一人一策。邱海波还强调中西医结合，以此阻断病情从轻型向普通型，普通型向重型发展。此外，重型病例的治疗上，专家们也积累了一些经验，比如在恢复期血浆以及综合抗体方面的治疗措施。邱海波介绍，对普通型、重型患者，俯卧位通气是非常有效的治疗措施。从目前看来，南京2例重症病例病情是相对稳定的。

如何防范“德尔塔”变异毒株？

在“德尔塔”引发的上一轮广东疫情中，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士曾表示，国产常用疫苗对“德尔塔”变异株有效，中国需要继续保持疫苗接种“加速度”。“德尔塔”变异毒株的传播中，主要的、重症的病人多为老年人，同时也有孩子。因此，这两组人群应加强疫苗接种。

7月28日，中国工程院院士张伯礼表示，南京此轮疫情病毒毒株已明确为“德尔塔”，它的传染性更强，毒性也有所增加。由于病毒变异，出现了一些接种疫苗后仍感染的病例，但根据此前经验，接种疫苗的预防转重率可以达到90%以上，应继续积极推广疫苗接种。

在个人防护方面，南京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部7月27日发布通告，明确要求，个人非必要不外出，非必要不离开南京，严格落实勤洗手、戴口罩、常测温等个人防护措施，出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，应及时到医疗机构发热门诊就医，途中避免乘坐公共交通。

在管控源头上，专家建议，要做到“三个加”，即流行病学调查要加速、核酸检测频次要加量、防控措施要加码，不能有丝毫松懈。

鉴于南京疫情出现跨省传播现象，并发生多起聚集性疫情，疫情防控形势严峻复杂，北京市疾病预防控制中心提醒公众，正值暑期，是旅游、出行、聚会的高峰期，人员往来频繁、流动性大，疫情防控工作不能有丝毫松懈，要绷紧疫情防控弦，做好以下防护措施：

一是继续坚持非必须不出境，不去中高风险地区、旅游热点地区旅行或出差。

二是建议市民近期减少出京，以京郊和中短途旅游为宜，以室外活动为主。在人员较少的空旷地带、郊野公园等处游玩，以家庭游为主，出现发热或呼吸道症状，应避免外出，老人、慢性病、孕产妇等特殊人群，不建议安排远行。出行前注意查询目的地的疫情进展及防控措施要求，自备充足的个人防护用品及必要的消毒用品。

三是减少不必要的聚会。不宜举办或参加人员较多的聚餐聚会，避免在密闭空间聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风。参加活动的人员要做好个人防护，与他人保持安全距离，杜绝带病聚餐聚会。

四是积极接种新冠疫苗。疫苗接种是预防疾病最有效的措施，不要因为出游错过疫苗接种。

五是坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

六是要保持健康生活方式。进入汛期，温度可因降水出现下降，应根据气温变化适时增减衣物；注意劳逸结合，规律作息，注意饮食卫生，倡导使用公筷公勺，实行分餐制，拒绝食用野味。

七是做好健康监测。尤其旅游归来后，应密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，要佩戴口罩及时到附近医院发热门诊就医，不要自行用药，不要到没有资质的诊所就医，以免延误诊疗。不建议乘坐公共交通工具。不要带病上班，并向单位报告旅行史、接触史及身体异常情况。（崔元苑综合新华网、中国新闻网、环球时报、科技日报、央视网等）