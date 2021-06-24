直播预告：高考虽然结束，但要小心“后高考心理”

今年的高考已经落下帷幕，在等待成绩和填报志愿的这段时间，每个考生的心理上都在经历变化：有的尽情放松和玩耍，有的深陷自责和迷茫……这一系列心理活动，都是所谓的“后高考心理”。

家长该如何更好地陪伴孩子走完高中升大学的最后一站？又该怎样帮助考生在“放纵”和“沉默”之间平衡好自我心态？

6月24日15：00至16：00，北京回龙观医院临床三科主任李献云将做客人民好医生名医直播栏目，和大家一起聊一聊高考后如调节心理。

嘉宾简介：

李献云，北京回龙观医院临床三科主任，主任医师。

认知行为治疗师和督导师，北京市健康科普专家，中华预防医学会精神卫生分会常委，中华预防医学会伤害预防与控制分会常委及其自杀干预学组组长，中国心理卫生学会危机干预专业委员会副主任委员。

什么是后高考心理？

后高考心理是指高考考生在高考结束后、成绩放榜前的过渡期中出现的严重的焦虑、迷茫和烦躁等心理状态。高考过后应该如何度过，这已经成为许多考生和家长关心的问题。

心理专家分析，根据往年的经验，考生心理危机发生率考后高于考前，家长应关注考生的“后高考心理”，引导考生考后“放松莫放纵”。而考生应该在考后寻找科学合适的解压方式，勿钻牛角尖。

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