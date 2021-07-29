正值暑期出行高峰期 北京疾控提醒：坚持常态化疫情防控措施

人民网北京7月29日电 （记者孙红丽）近期全球新冠肺炎疫情仍处于高位，我国南京等多地出现本地病例，传播链已波及多个省（市），并发生多起聚集性疫情，疫情防控形势严峻复杂。北京市疾病预防控制中心今日提醒，正值暑期，是旅游、出行、聚会的高峰期，人员往来频繁、流动性大，疫情防控工作不能有丝毫松懈，市民朋友要绷紧疫情防控弦。

一是继续坚持非必须不出境，不去中高风险地区、旅游热点地区旅行或出差。北京市报告确诊病例所在街道和单位人员原则上不允许出京，如需出京，须持“健康宝”绿码和48小时内核酸检测阴性证明。

二是建议市民朋友近期减少出京，以京郊和中短途旅游为宜，以室外活动为主。在人员较少的空旷地带、郊野公园等处游玩，以家庭游为主，出现发热或呼吸道症状，应避免外出，老人、慢性病、孕产妇等特殊人群，不建议安排远行。出行前注意查询目的地的疫情进展及防控措施要求，自备充足的个人防护用品及必要的消毒用品。

三是减少不必要的聚会。不宜举办或参加人员较多的聚餐聚会，避免在密闭空间聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风。参加活动的人员要做好个人防护，与他人保持安全距离，杜绝带病聚餐聚会。

四是积极接种新冠疫苗。疫苗接种是预防疾病最有效的措施。北京于7月20日已启动高中阶段（15-17岁）人群接种，8月初启动初中阶段（12-14岁）人群接种。提醒市民朋友不要因为出游错过疫苗接种。

五是坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

六是要保持健康生活方式。进入汛期，温度可因降水出现下降，应根据气温变化适时增减衣物；注意劳逸结合，规律作息，注意饮食卫生，倡导使用公筷公勺，实行分餐制，拒绝食用野味。

七是做好健康监测。尤其旅游归来后，应密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，要佩戴口罩及时到附近医院发热门诊就医，不要自行用药，不要到没有资质的诊所就医，以免延误诊疗。不建议乘坐公共交通工具。不要带病上班，并向单位报告旅行史、接触史及身体异常情况。