南京疫情走势如何？注射疫苗后还会感染？张文宏发声解答

人民网北京7月29日电 （记者崔元苑）近期，南京新冠肺炎疫情跨省传播引发高度关注。7月29日凌晨，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏发微博表示，南京疫情促使全国经受压力测试，同时也为未来疫情防控提供更多思考。针对公众关心的问题，张文宏进行了分析和解读。

张文宏医生微博截图

南京疫情会不会继续恶化？

张文宏分析称，南京疫情遵循“点状-线状-弥散”的规律，目前如果把禄口机场作为一个爆发点来看，是循着航空线路向各个省市扩散，目前外省市的病例基本上是对相关重点人群的筛查中发现的，在外省市尚未发现脱离机场这条追踪线路的无源头较多社区扩散病例，这提示疫情尚在可控之中。后续1-2周，各省市如果没有更多的二代与三代病例发生，本轮疫情的规模仍然会限制在南京市。

“在南京本地，与禄口机场相关感染人员的家庭聚集发病是主要的特征。”张文宏指出，禄口地区出现较多与机场相关的成簇病例，但南京其他区域并未出现较多的无源头的社区病例，说明还处于大范围社区弥散前阶段。南京目前已经采取了严格的防控措施，如果管控有效，可在数周内得到控制。

张文宏说，关键还是后续1-2周的监测，如果进一步出现了较多与禄口机场无直接相关的病例，则标志着疫情规模会扩大，可能需要采取更为果断的措施。

张文宏建议，目前这个阶段最需要冷静，严格遵循防控策略，戴口罩、勤洗手、多通风、尽量少出门，让城市慢下来。逐步逐区完成核酸检测，最差的时候就会过去。

注射疫苗后也会有人感染？

张文宏回应，注射疫苗后也会有人感染。但如果不打疫苗，感染的人数可能会更多。

张文宏称，疫苗的作用如何，最终需要真实世界的防控数据。目前英国和以色列的疫苗接种率都接近了70%，近期放开后，出现了感染人数的明显上升，但是这种发病率的上升不再造成医疗资源的挤兑，该病的病死率也从去年最高的18%，降至最近一周的0.1%。这个水平是接近流感的病死率水平。如果在全面放开后，病死率降至流感的水平，那么就可以消除该病毒流行带来的严重后果，或者说将病毒的危害通过疫苗接种，在短期内通过人群免疫力的建立，降低至季节性流感的水平。如果没有疫苗，人类也会通过逐渐建立群体免疫，学会与这样的病毒相处，但是需要数十年的时间，同时要付出巨大的代价。

中国疫苗有没有效果？

张文宏介绍，最近在智利完成的灭活疫苗上市后的持续观察，在医学上称之为真实世界研究。智利评估了今年2月2日到5月1日在全国大规模接种的中国灭活疫苗的保护力，该队列包含列1020万智利人口，在2剂接种的人群中，中国灭活疫苗对预防新冠肺炎感染的有效性为65.9%，预防患者的住院率保护力87.5%(95%CI，86.7-88.2)，预防ICU入住率的保护力为90.3%，对死亡的保护力为86.3%。智利疫苗接种的结果表明中国灭活疫苗对新冠肺炎的重症化、住院和死亡的预防具有较高的有效率。

“如果以减缓传播和降低病死率作为目标，疫苗可以承担一定的保护。但是清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能达到的目标。”张文宏指出，也就是说，哪怕每个人都接种了疫苗，新冠肺炎疫情仍然会流行，不过流行的程度会降低，病死率可以降低，但开放后还会有人感染。未来各国均要面对的是，疫苗接种降低了病死率与疾病的传播，但是市民的防控意识和国家的公共卫生体系（包括医院和疾控）的力量，才能最终达到与病毒和谐共处。

未来一定会找到长久的制胜之道

张文宏称：“世界上大多数病毒学家都认可这是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。南京疫情让我们再次看到病毒无时不在，风险一直会有。世界如何与病毒共存，各个国家都在作出自己的回答。中国曾经给出一张漂亮的答卷，南京疫情之后，我们一定会学习到更多。未来中国选择的方式是，既保证与世界各国是命运共同体，实现与世界的互通，回归正常的生活，同时又能保障国民免于对病毒的恐惧。中国应该有这样的智慧。”

“我们已经赢过新冠病毒一次，未来一定会找到长久的制胜之道。”张文宏呼吁。