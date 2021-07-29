夏天防风湿 5个生活细节要注意

正值三伏天，高温骤雨交替之时“上蒸下煮”，空气湿度大，一些风湿病患者病情常常易在这个时候复发或加重，广东省中医院风湿科何羿婷主任医师提醒，这时节里，风湿病患者需要注意顾护脾胃防潮防湿，别因忽略了一些生活细节而导致风湿疾病发作。

顾护脾胃

中医认为，脾胃为后天之本，气血生化之源，脾胃主运化水液，湿气产生不仅与脾胃密切相关，而且往往最易导致脾胃功能的损伤。

因此，风湿病人必须顾护好自己的脾胃，平时要避免暴饮暴食，嗜酒，过食辛辣油腻刺激等食物，尤忌贪凉喜冷。

防潮防湿

夏日高温多雨，出门应随身携带雨具，避免涉水淋雨。俗话说“寒从脚起”，雨湿天气，不要为图方便穿凉鞋出门，遇上大雨最好换上雨靴，若鞋袜被雨水浸湿应当及时更换。

衣物应选干燥透气材质，淋湿、汗湿后也应及时更换。

此外，房间要保持干燥通风、天晴时勤晒被褥、避免居住环境阴暗潮湿。有条件的话，可定期用空调的祛湿模式去除房间潮气，或使用其他除湿设施。

情绪管理

中医认为，情志问题多与肝相关，根据五行理论，肝属木，脾属土，“木郁乘土”，不良的情绪会影响肝脏功能的正常发挥，进而导致脾胃功能的异常。

中医还将情志活动分为“喜、怒、忧、思、悲、恐、惊”七种，统称为“七情”，并且认为每种情志活动过度均会影响对应的脏腑功能，如“喜伤心”“思伤脾”“恐伤肾”。

因此，风湿病患者应当保持心情舒畅，避免思虑过度。

适当运动

适当的运动可激发人体正气，提高免疫力，抵抗外界病原入侵。选择运动以微汗出而不甚感疲倦为宜，如保健体操、太极拳、八段锦等。

避免运动过量或强度过大，同时应注意关节的保护，运动后要及时更换汗湿衣物。

饮食得当

在大家比较关心的夏日饮食方面，因暑热多湿，饮食当以清补、健脾、祛暑、化湿为原则。

夏天进补，应选性凉滋阴的清补类食物，如鸽肉、鸭肉、兔肉、泥鳅、豆腐、香菇、桑椹、番茄等。

夏季宜多喝汤粥羹，既可以生津止渴，清凉解暑，避免流汗太多出现中暑，又能补养身体。做汤粥羹的食材上，可选冬瓜、绿豆、莲子、荷叶、银耳、西瓜皮等生津养阴之物。（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）