访谈预告：王琛谈“创新医疗服务 打造‘互联网+’时代新医院”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月14日10：00，兰州大学第二医院院长王琛将做客演播室，以“创新医疗服务 打造‘互联网+’时代新医院”为题进行访谈。

专家简介：

王琛，普通外科主任医师，博导，现任兰州大学第二医院院长，中华医学会外科分会腹腔镜与内镜外科学组委员，中国医师协会外科医师分会微创外科医师委员会常务委员，中国研究型医院学会微创外科学专业委员会常务委员，甘肃省医院协会副会长，甘肃省医学会副会长，甘肃省医师协会常务理事，甘肃省医师协会普外医师分会候任会长，甘肃省医师协会普外医师分会腹腔镜外科医师委员会主任委员，甘肃省医学会外科学专业委员会副主任委员、外科学专业委员会腹腔镜外科学组副组长、医疗事故鉴定委员会专家库成员。甘肃省领军人才。《中国微创外科杂志》编委，《中华胃食管反流病电子杂志》编委，《腹腔镜外科杂志》常务编委，《中华腔镜外科杂志（电子版）》编委，《国际外科学杂志》编委。

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