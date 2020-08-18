冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！

编者按：冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！

一些菌会越冷越“嗨”

很多人认为，冰箱冷冻室常年低温就没有细菌，其实完全不是这样。还有一些嗜冷菌，低温只会让它们越冷越“嗨”。冰箱的冷冻室用来储存肉制品较为常见，而肉类里面的耶尔森菌、李斯特菌都是嗜冷菌，适宜在寒冷的环境下生存并能大量繁殖。

嗜冷菌 耐低温，在-15℃～20℃均能生长，低温环境下更适合生存繁殖。嗜冷菌具有特殊的脂类细胞膜，可抵御寒冷，细胞内呈现抗冻能力，有助于保持细胞内环境的液态，避免DNA损伤。

耶尔森菌 耐低温，在低温环境下繁殖速度更快，通过污染的食物和水源经粪口传播，可引起急性胃肠炎和菌血症。

李斯特菌 低温环境下可缓慢生长，4℃时最适宜生长，在牛奶中可大量繁殖，感染后易引发头疼、发热等症状，严重时可引发败血症、脑膜炎，由于对抗生素不敏感，因此一旦致病，后果很严重。

专家说，冰箱本身并不具备灭菌功能，只是在较低的温度环境下多数微生物处于休眠状态，繁殖速度减缓，一旦解冻温度上升，细菌会大量繁殖。这些细菌未必会直接导致人体发病，但需要警惕。

冰箱储存的食物怎么吃得放心？记下这些重点！

1、在冰箱冷冻室里的食物不要存放太久，同时冷冻室里储存的食物尽量不要拿入冷藏室解冻，避免交叉污染。

2、冰箱里的食物不要储存太满，建议食物分类储存，生熟食分开。

3、冰箱需要定期断电清空，清理内胆，经常接触的地方要随时清洗消毒。

4、定期查看冰箱，发现有食物开始腐败变质时，及时清理。

5、无需冷藏的食物尽量不要放进冰箱，避免被其他生食污染。部分食物像热带水果、巧克力、土豆、黄瓜等在冰箱长时间冷藏后会使食物“受伤”，影响口感。

生活中还有一个特别常见的问题是：“眼大肚子小”，饭菜做多了！当天的菜吃不完，很多人会放进冰箱，等下一顿或者下下顿再吃。

剩菜剩饭到底能吃吗？怎么吃？

有些隔夜菜尤其是隔夜的绿叶蔬菜，非但营养价值不高，经过酶、细菌等作用还会产生致病的亚硝酸盐。储藏蔬菜中亚硝酸盐的生成量会随着储藏时间的延长和温度的升高而增多，因此隔夜蔬菜不建议食用。

吃不完的饭菜，建议使用保鲜膜或保鲜盒密封好后，再放进冰箱冷藏。

热的食物不用冷却到常温再进冰箱，因为降温过程会导致细菌的快速繁殖。

冰箱冷藏过的饭菜，一定要充分加热后再食用。

食物不宜在冰箱内长时间冷藏，应尽快吃完。发现变质要尽快处理，避免污染冰箱内的其他食物。

北京市疾病预防控制中心提醒：冰箱冰柜的日常清洗消毒

冰箱冷藏区

冰箱冷藏区清空内容物后断电，内表面可使用1000~2000mg/L季铵盐类消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净，或者用75%酒精擦拭消毒两遍。外表面可使用500mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净。

冰箱冷冻区和冰柜

冰箱冷冻区和冰柜清空内容物后，断电，恢复至室温，将冰箱、冰柜内的积水擦干之后，内表面使用1000~2000mg/L季铵盐类消毒剂擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净，或者用75%酒精擦拭消毒两遍。外表面可使用500mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净。

六大注意事项要牢记

1、对冰箱冰柜进行消毒时，请提前仔细阅读产品使用说明书，以防止消毒过程造成冰箱冰柜的损坏，影响正常使用。

2、在转移食物过程中，要注意手卫生，即使戴手套也要在摘除手套后，及时使用洗手液在流动水下洗手，避免交叉污染。

3、消毒过程中，应注意避免消毒剂残留。

4、消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，包括口罩、帽子、手套和工作服等。同时消毒剂具有一定的腐蚀性，注意达到消毒时间后用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。

5、用其他消毒剂进行消毒时，使用前认真阅读消毒产品说明书，严格按照说明书规定的使用范围、使用方法、作用浓度、作用时间来正确使用。

6、所使用消毒剂应在有效期内，消毒剂须现配现用。（人民健康网综合自健康中国、北京市疾控中心）

☆推荐阅读☆

胃口差、失眠、头晕……中医教你对症自制凉茶

加坚果、添杂豆 会喝粥的人更长寿！

当心“病从口入”！夏季食源性腹泻如何防？

警惕空调病！三伏天如何科学使用空调？

夏天为什么要吃姜？原来它有这么多好处

夏天宝宝易起热痱子 中医教宝妈几招外治法

世界母乳喂养周：母乳代用品可以替代母乳吗?

防疫常态化，暑期去游乐园如何做好健康防护？

疫情常态化防控下，如何做好环境卫生和消毒