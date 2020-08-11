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夏天为什么要吃姜？原来它有这么多好处

2020年08月11日05:26 来源：人民网-人民健康网

俗话说：“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。”那么，夏天为什么要吃姜？到底有哪些好处？本期，北京中医药大学东方医院谢连娣医生为大家讲讲关于夏天吃姜的那些事儿。

夏天为什么要吃姜？

首先，夏三月属火，炎热的夏天，人体的阳气也顺应自然界，升浮发散于体表，而体内阳气则相对虚弱。正如古人所说：“五月之时，阳气在表，胃中虚冷。”此处所指的五月是农历五月。应对体内阳气虚弱，夏季的饮食应当减少苦味，适当选择一些辛味的食物，如：生姜、茴香、葱白等来平衡脏腑阴阳。

其次，夏天室外气温高，人体毛孔处于张开状态，如果突然进入室内空调房，或者用凉水冲凉，或者贪图凉快，将室内空调温度调至很低，这样各种外邪都会乘机侵入。有的可能当时发病，有的则潜伏下来，到秋冬再发作。所以此时不妨吃点姜，不仅可以预防感冒，还不给秋冬留下病根。

另外，夏天人们喜食冷食，胃内易积寒，姜为热物，食之可祛寒气，也就少得胃胀腹泻之病。

生姜的功效和作用

《本草纲目》以及《千金方》，对姜药理效用的描述大体相同。姜味辛、气微温、无毒。生姜具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒、解药毒的作用。适用于外感风寒、痰饮、咳嗽、胃寒、呕吐等症。

现代药理研究认为，姜中含有挥发油、姜辣素等成分，能促进人体血液循环，兴奋神经系统，有助于祛风散寒，并能加强胃肠道的消化功能。

两类人要少吃姜

既然姜有这么多好处，是不是人人都适合呢？当然不是。以下两类人即使是在夏天也不适合多吃姜。

阴虚体质的人，阴虚就是燥热体质，表现为手脚心发热，手心有汗爱喝水，经常口干、眼干、鼻干、皮肤干燥、心烦易怒、睡眠差，姜性温，阴虚的人吃姜会加重阴虚。?

内热较重者，如有肺热燥咳、胃热呕吐、痔疮出血、痛疮溃烂等疾病的人，都不宜吃姜。?

(责编：许晓华、李轶群)


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