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夏天宝宝易起热痱子 中医教宝妈几招外治法

2020年08月08日04:07 来源：人民网-人民健康网

天气越来越热，门诊中经常有宝妈来咨询：“宝宝起了热痱子，该怎么办？”“有没有对付热痱子的外治小妙招？” 今天，北京中医药大学东方医院儿科医生常明思、吴力群、王潇为宝妈们支几招。

早预防，勤护理

1. 气温较高时，室内保持通风，合理使用空调。使孩子脱离闷热环境。

2. 早晚凉爽时外出活动，避免太阳直接照射宝贝皮肤。

3. 宝贝要穿棉质、宽松、透气的衣物，孩子为纯阳之体，夏天避免穿着过多的衣物。

4. 保持皮肤干燥，宝贝大汗淋漓时及时擦干或更换衣物，注意不要用冷水或凉毛巾擦拭，冷水刺激可导致汗腺口关闭，更易引发痱子。

5. 注意皮肤卫生，勤用温水洗澡。

6. 如果出现痱疹，局部可擦清凉的爽身粉、痱子粉，瘙痒明显时外用炉甘石剂涂擦止痒。

小中药，巧治疗

1. 双花浴液洗澡，双花指金银花和野菊花，各30g煎水15分钟左右备用，洗澡时加入水中泡洗5-10分钟，有清热解毒之功效。

2. 新鲜荷叶1片，清水煮10分钟左右，荷叶水兑入温水中洗澡。

3. 马齿觅，加水250ml煎开后再文火煎10分钟，放凉后清洗患处，早晚各一次。

4. 鲜冬瓜（带皮）、西瓜翠衣（西瓜皮）、绿豆，适量，炖汤服用，具有清暑益气的作用。

宝宝起了热痱子，注意四方面

1． 避免搔抓，引起皮肤破损。勿用刺激性的肥皂擦洗。

2． 爽身粉、痱子粉要在皮肤干爽时使用，切忌涂抹油类制剂。

3． 不会翻身的小宝贝，一般都是固定的睡姿，要注意给宝宝们翻身，

4． 出现大面积痱毒或瘙痒加剧，应及时到医院治疗。

相关知识：

为啥婴幼儿容易起热痱子

热疹，俗称热痱子，主要指在高温闷热环境下，大量的汗液不易蒸发，使角质层浸渍肿胀，汗腺导管变窄或阻塞，导致汗液潴留、汗液外渗周围组织而形成丘疹、水疱或脓疱。当孩子身体周围温度过高时，皮肤上会出现红色的皮疹，肌肤凉爽后不久会消失。一般出现在容易出汗的部位，如：脸部、颈部、肘窝、腋窝等部位。主要为排汗功能尚未健全或体胖多汗的婴幼儿、幼童。

(责编：许晓华、李轶群)


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