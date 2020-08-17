胃口差、失眠、头晕……中医教你对症自制凉茶

夏季天气炎热，很多人喜欢喝冰镇饮料解渴，当时很舒服、很解渴，但是却损伤人体阳气，容易造成脾胃虚寒。其实，很多中药都具有清凉解暑、生津止渴的功效，可以对症自制一杯凉茶。本期，北京中医药大学东方医院亚健康科医生刘洋教大家几种自制凉茶的方法，助您清爽地度过夏天。

夏季暑湿重，胃口差——乌梅陈皮茶

夏季，胃口会变差，其实胃口不好，跟脾胃的健康有着密切的联系，中医认为“脾主运化”，脾胃是运化食物和运化水湿的重要场所，如果它们的功能出了问题，胃口自然就会变差，吃什么都不香了，所以夏天要想胃口好，就要保护好脾胃，健脾化湿。

经常喝乌梅陈皮茶，理气健脾，燥湿和胃的效果是很不错的。取乌梅6克，陈皮6克，将陈皮和乌梅洗净，一起放入杯中冲入开水，加盖闷泡10分钟左右，晾温后饮用，每日1剂，适用于食滞脾胃所导致的食欲不振、消化不良、腹胀、恶心、呕吐等症。

乌梅具有生津止渴、增进食欲、促进消化等功效，用乌梅熬煮成的酸梅汤，自古就是消暑解渴的饮料。陈皮具有理气健脾、燥湿化痰的功效，常用于脾胃湿阻引起的腹胀、食欲不振以及咳嗽痰多等症，用陈皮搭配乌梅泡茶饮用，可有效改善夏天暑湿导致的胃口差。

夏季心烦、失眠、口舌生疮——淡竹叶莲心茶

相信很多人都有会有这样的感受，在炎热的夏天，会感觉到心烦意乱，做什么事都无法集中注意力，而且夜间睡眠也不踏实，更严重的会发生口舌生疮，这就是中医认为的“心火旺盛”。 心属火，夏主热，心与夏天通气相求，故有“暑热通于心”，也就是说暑热可使心火变得更旺盛，心火对身体各个脏器有温煦的作用，但如果这种火力太过，也会导致心火上炎，导致口舌生疮，失眠，心情烦躁等症。

所以除心烦的方法非常简单，就是“清心火”。中医认为，苦味入心，适当吃一些苦味东西，可以祛除心火，吃苦去火，首推莲子芯，它味苦，可以发散心火，清心醒脾。心火旺的人可以经常喝一点儿莲子心淡竹叶茶，能够清心除烦、安然入眠。

取莲子心3克，淡竹叶6克，将上述药材放入杯中，冲入适量沸水，加盖闷泡10到15分钟，晾凉后代茶饮用，每日一剂。莲子心味道清苦，却是清心火的良药，可以调理心、肾不交或心火旺盛导致的失眠症，淡竹叶具有清心除烦的效果。《本草纲目》记载，淡竹叶“去烦热、利小便、清心”。

夏季头晕脑胀、面红目赤——菊花槐花茶

夏季天气炎热，肝火旺盛、血压高的人很容易出现头晕脑胀、面红目赤的症状。这时，需要清肝火，菊花槐花茶是一个不错的选择。

取菊花6克，槐花6克，将上述药材放入杯中，冲入适量沸水，加盖闷泡10到15分钟，晾凉后代茶饮用，每日1剂。

菊花古时雅称“延寿客”，《神农本草经》早已将它列为“上品”，《本草纲目》认为“具有散风热、平肝明目之功效”，对于夏季肝火旺而导致的头痛，眩晕，目赤胀痛、眼睛疲劳等均有很高的疗效。

槐花味道清香甘甜，富含维生素和多种矿物质，是一种用途广泛的药材。中医认为，槐花性凉味苦，无毒，归肝、大肠经，有清热凉血、清肝泻火、止血的作用。肝火旺盛者用菊花槐花泡茶饮用，可清肝火、止头晕。

夏季口干口渴，喝了很多水不解渴——麦冬白茅根茶

夏季天气炎热，容易耗伤体内的津液，身体补充的水分远远比不上身体散发的水分，造成口干口渴，喝了很多水不解渴。这是可以用麦冬白茅根茶来缓解。

取麦冬6克，白茅根10克，将上述药材放入杯中，冲入适量沸水，加盖闷泡10到15分钟，晾凉后代茶饮用，每日1剂。

麦冬甘寒质润，具有阴柔之性，但滋而不腻，清热而不伤正，善养阴生津，适用于热伤津液、阴虚干燥所致的鼻咽部干燥、口干口渴等证。《神农本草经》:“麦冬久服轻身不老不饥。”这款茶里除了麦冬之外，还使用了白茅根，白茅根性寒，味甘苦，入肺、胃、小肠经，具有清热生津的功效，可以帮助卸掉人体内的火热。

夏季舌苔厚，口中异味——荷叶佩兰茶

夏季降雨丰富，空气湿度大，再加上高温，使人觉得又闷又热。就像在蒸笼里一样，这样天气被称为桑拿天。这时如果脾的功能失常，水湿就无法正常代谢，久积遇热就会形成湿热，再加上胃不降浊，湿热就会以口中异味、舌苔厚腻的形式表现出来。

荷叶是清热解暑、生津止渴的良药，夏天天气炎热，用荷叶煮粥、泡茶、熬汤都有助于去除暑热，生津止渴。荷叶芳香清新，用荷叶泡茶饮用，还能够清新口气，去除口臭。佩兰即兰草，气味芳香，善于清解暑热、化湿醒脾，去陈腐，促进脾胃的消化功能，用于口中粘腻、口中异味。

取荷叶6克，佩兰6克，泡茶之前，先将两味药冲洗一下，开水冲泡后闷10分钟，待茶水有药香味儿就可以饮用，坚持使用一个星期就可以赶走口中异味。

夏季减肥利湿——荷叶茶

荷叶性平，味苦涩，《证治要诀》称：“荷叶服之，令人瘦劣，故单服可以消阳水水肿之气。”中药研究结果表明，荷叶有降血脂作用，荷叶碱是荷叶中提取的生物碱，可以扩张血管，清热解暑，有降血压的作用，同时还是减肥的良药。

取干荷叶9克，搓碎，或者鲜荷叶30克，切碎煎水代茶，频频饮用。该茶连饮2到3个月，可以起到很好的减肥利湿的效果。

凉茶虽好，饮之有度。有些人喝了凉茶会胃部不适，也有些人喝完凉茶会腹泻。这类人群要少饮凉茶。女性生理期体质偏虚，若是饮用过于寒凉的凉茶，容易引起痛经和月经不调。当然，产妇和准妈妈们同样不适合饮用凉茶。儿童脾胃功能尚未发育充分，不宜喝凉茶。身体虚弱的老人，也不宜饮用凉茶。另外，凉茶不要连续服用，一般每周服用3—5天。睡前不要服用凉茶，因为凉茶有利尿作用，睡前喝凉茶会难以入睡，还会因尿量增加导致起夜次数多，影响睡眠质量。