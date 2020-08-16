加坚果、添杂豆 会喝粥的人更长寿！

编者按：第三军医大学营养与食品研究中心副教授常徽表示，中国人喝粥的历史至少有2000年以上，喝粥助人长寿的例子历史上很常见。南宋陆游在古稀之年，不仅齿牙完坚，且耳聪目明，最终活到85岁，就与爱喝粥有关。但粥的种类多种多样，对于不同年龄、不同职业的人来说，喝粥也应该有所不同。

孩子和老年人：煮软烂

老年人及消化系统尚未发育完善的儿童，由于消化吸收功能较弱，吃太多粗粮，会增加胃肠负担。可选择小米、大黄米、糙米等易消化的粗粮，烹调时要把粥煮得软烂黏糊些，以利于消化吸收。

体力劳动者：加坚果

体力劳动较多的人和正在长身体的青少年，对蛋白质等营养素的需求量较大。

除了选择燕麦等蛋白质较高的粮食熬粥外，还可以加些花生、核桃碎、瓜子仁等坚果种子，不但能补充营养，还能使粥的香味更浓。

应酬多的成年人：添杂豆

长期坐办公室活动量少，很容易囤积脂肪，而且平时免不了喝酒应酬，对肝脏和肠胃功能都不利。可在粥中加入杂豆（如红豆、绿豆）及蔬菜等，增加膳食纤维的摄入，有利于脂肪、胆固醇代谢，同时也能保持血糖稳定。

电脑一族：多深色原料

办公室一族经常面对电脑，可在粥里加些护眼食物，如深色的大黄米、小米、黑米、紫米、枸杞、胡萝卜等。大黄米、小米等深色食材中含有的类胡萝卜素在人体能转化为维生素A，有益眼睛健康；而黑米和紫米含有大量的花青素，能抵抗眼睛衰老。

清热解暑喝西瓜皮绿豆粥

西瓜皮有利尿功用，还可清热解暑。绿豆也能够清热败火、防暑解毒，还是养脾胃的良品，具有清热解暑、利尿消肿的功效。

做法：先将大米同绿豆入锅煮10分钟，削去西瓜皮的外表硬皮，切成丁后加入到锅内，用旺火煮沸，再转用小火煮成粥，吃时可加些白糖或陈皮丝。

养心安神喝莲子百合粥

百合具有润肺止咳、清心安神的作用。莲子性平，能养心安神、健脾补肾。此粥清香甜润，经常服食能健胃补脾，对消化不良、食欲不振有很好的功效，还有美容驻颜的效果。

做法：将百合切成小块，莲子用热水泡软，然后加入大米和百合同煮，待水烧开后，再放入莲子和小枣，改用中火继续熬煮到熟。

清热祛暑喝冬瓜瘦肉粥

冬瓜具有生津止渴，清热祛暑的功效。与大米和瘦肉同煮，能清热解毒、健脾利尿，兼有减肥的功效，适合暑热烦闷时食用。

做法：大米入锅后煮25分钟，将冬瓜切成小方块，猪肉馅加盐、湿淀粉拌匀后同加入锅中，继续煮10分钟。

解暑除烦喝丝瓜粥

丝瓜味甘性凉，可解暑除烦。食用丝瓜粥能防止暑热、清热化痰，利湿解毒。身热烦渴、痰喘咳嗽的人，可多吃一些。

做法：先将大米放入锅中用旺火烧开后，改用小火煮至六成熟。再将丝瓜洗净去皮，切成豆粒大的块加入到粥中，煮到瓜烂粥熟即可食用。

清心明目喝苦瓜菊花粥

苦瓜有一种独特的苦味，能抑制过度兴奋的体温中枢，可清热解毒、清心明目。菊花性凉而味甘苦，具有清热疏风的功效。此粥可清暑热，有中暑烦渴症状的人不妨多吃些。

做法：将大米和菊花洗净入锅煮至水开，把苦瓜去瓤切成块后，同冰糖一起加入锅内，用小火煮至米烂粥稠即可。

降压降脂喝荷叶莲藕粥

莲藕味甘多液，荷叶性凉，它独特的清香能够消暑利湿、散瘀止血。荷叶莲藕粥具有清热解暑、降压降脂的功效，能缓解暑热所致的头昏恶心、食少腹胀等症状。

做法：先将荷叶洗净切碎后，放入锅内，水烧开后捞出荷叶，汁留下，再将莲藕切成小粒，与大米一起加入汁中煮成稀粥，加白糖调味后便可食用。

莲子山药粥补脾胃气虚

脾胃气虚的儿童常有面色萎黄、神疲乏力、不欲饮食、食后胀满、大便稀溏等表现，必要的时候可以在医生指导下选用参苓白术散、七味白术散等中成药来调治，平时食疗可选用莲子山药粥。

制作：莲子30克，山药80克，粳米50克。将莲子去皮及芯，加山药、粳米和水，煮粥食用，适用于脾胃虚弱导致食欲不振、消瘦的孩子。

芡实茯苓粥健脾阳

脾阳不足者，常见四肢冰冷、腹部冷痛，稍食生冷食物就容易腹痛腹泻。典型的脾阳虚可用理中丸来调治，日常食疗可用芡实茯苓粥。

制作：芡实15克，茯苓15克，大米适量。前两味入锅，煮成软烂，再加入大米适量，继续煮烂成粥，分顿服。有健脾祛湿、涩肠止泻的功效。

沙参麦冬扁豆粥补胃阴

胃阴不足的孩子平时总是口舌生疮，伴有口干唇红、手脚心热、没胃口、大便秘结等症状。中成药可用养胃增液汤来调治，食疗可用沙参麦冬扁豆粥。

制作：沙参、麦冬各10克，扁豆15克，粳米50克。先将沙参、麦冬加水煮约20分钟，滤取汤汁，加入粳米、扁豆煮成粥。

松子粳米粥 健脾胃补肺气

松子、粳米一起煮成粥，有补虚、养液、润肺、滑肠的作用，特别适用于中老年人及体弱早衰、产后体虚，头晕目眩、肺燥咳嗽咳血，慢性便秘等症。

具体做法：选取松子仁50克，粳米50克，蜂蜜适量备用。先将松子仁研碎，然后同粳米一起煮成粥，待粥熟了之后，加入适量的蜂蜜调味即可食用。

这款粥可以当作早餐，在起床后还是空腹的时候食用，当然也可以在晚上睡前服食。

松子性平，味甘，富含亚油酸、亚麻油酸、维生素E、钙、铁、磷、钾等，现代研究表明，松子具有软化血管、调节血脂、预防心血管疾病的功效，另外松子还可以美容、通便、抗衰老。中医认为，松子能够强阳补骨、润肺止咳、补益气血、润燥滑肠。

而粳米富含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁及B族维生素等多种营养成分，具有养阴生津、除烦止渴、健脾胃、补肺气的作用。

喝粥虽好 几个误区要注意

1、三餐不能总喝粥

适当喝粥确实有益健康，但不可顿顿喝。粥属于流食，在营养上与同体积的米饭比要差。且粥“不顶饱”，吃时觉得饱了，但很快又饿了。长此以往，老年人会因能量和营养摄入不足而营养不良。所以喝粥也要注意均衡营养。将粥煮得稠一些，配个肉菜，或在两餐之间吃些点心等，都能补充能量。

2、冰粥并不可取

冰粥是夏天的热卖食品，但它不适合体质寒凉、虚弱的老年人以及孩子。冰粥喝多了不仅会使人体的汗毛孔闭塞，导致代谢废物不易排泄，还有可能影响肠胃功能。

3、糖尿病人喝粥要适量

糖尿病患者一般容易饿，而粥具有消化快的特点，很容易让人吃了很快又想吃；粥本身在短期内还容易被身体所吸收，导致血糖迅速升高，或者波动过大。因此，糖尿病患者要适量喝粥，每次一小碗即可。

4、胃不好的人少喝

不少人认为粥养胃。但事实上，这种观点并不全面。因为喝粥不用慢慢咀嚼，不能促进可以帮助消化的口腔唾液腺的分泌；而且水含量偏高的粥在进入胃里后，会起到稀释胃酸的作用，加速胃的膨胀，使胃运动缓慢，这同样不利于消化。因此胃病患者不宜老喝粥，而应选择其他容易消化吸收的饮食，细嚼慢咽，促进消化。（人民健康网综合自农民日报、生命时报、健康时报）