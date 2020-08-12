警惕空调病！三伏天如何科学使用空调？

编者按：三伏天后，各种场所的空调早已开启。但伴随空调吹来的不止是凉风，还有各式各样的“空调病”。那么，如何正确使用空调，拥有“清凉一夏”呢？

北京市疾病预防控制中心建议：

1、使用空调前应进行清洗，中央空调应进行定期检测，使用专业消毒剂防止空调内积攒的病菌和螨虫造成呼吸道感染。

2、夏季从室外进入室内不要立刻开空调，避免舒张的血管快速收缩引发心脑血管意外。

3、开空调时暂不要关闭门窗，空气流通一段时间后再关闭门窗；使用中央空调时应提高新风率，并保持一定的空气流动和自然通风。

4、空调应调至26℃左右，保证室内外温差不会太大，既可节能，又能避免感冒。

5、使用空调时间不要太长，一般开3小时就要关闭一段时间，并敞开门窗通风。

6、长期在空调房间里工作和生活者，应注意增加户外活动，接触阳光，呼吸新鲜空气。

7、铺凉席时应不开空调，避免罹患“空调病”及导致肩周炎、关节炎复发。

8、空调口不应直吹人体，特别是不能吹向婴幼儿、老年人和体弱者，避免引发不适或感冒。

重要提示：空调重要部位要消杀 及时处理冷凝水

中国疾控中心环境所副研究员潘力军强调：“家用空调使用不当，会对健康造成不利影响。与没有疫情时相比，现在使用空调要注意两点。”

潘力军表示：“空调开启前要进行清洗，重点清洗部位包括空调室内机的过滤网和散热器，有条件也可对室内机消毒。清洗时，要按说明书断开电源，随后用不滴水的湿布擦拭外壳的灰尘，打开盖板取下过滤网后，用自来水将滤网上的积尘冲洗干净，并晾干或用干布抹干。消毒时为避免腐蚀散热器，建议优选季铵盐类消毒剂，参照消毒剂说明书操作。消毒完成后，要装好空调并检查能否正常运行。”

潘力军还提醒大家，在空调使用过程中要注意四点：“首先，每天使用分体空调前，应先打开门窗通风20至30分钟，然后将空调调至最大风量，运行5至10分钟以上再关闭门窗；其次，当室内人员密度较高时，建议空调运行2至3小时后，开窗通风20至30分钟；再次，从节能和保护健康的角度讲，建议夏季室内温度不低于26摄氏度；最后，当空调室内机有滴水时，要知道是排水管破裂或漏水引起的。”

对于办公场所和公共场所运行的空调通风系统，潘力军表示：“空调通风系统，是保证办公场所和公共场所正常运转的重要设施。在疫情防控常态化的形势下，应重点关注两个方面。首先是在系统开启前，不仅要了解系统的类型和运行参数、检查设备是否正常，还要保持新风口洁净，清除掉新风口附近的垃圾和杂物，更要对冷却塔、冷凝水盘、空调处理机组等一些重要部位消毒。”

“其次是在运行过程中。要根据空调类型采取不同的管理措施，全空气空调通风系统，建议以最大新风量运行，尽量关小回风；要加强对冷却水的卫生监测，夏季是军团病高发季节，要特别关注冷却水中的嗜肺军团菌污染情况，及与新风口和排风口的距离；要定期对送风口等设备和部件进行清洗消毒、更换；当场所出现确诊病例时，要对空调系统和新风系统消毒，经卫生学评价后才可使用。最后，要关注空气处理机组和风机盘管表冷器等部位产生的冷凝水，可参照最新发布的《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》，进行定期清洗消毒。”潘力军说。

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