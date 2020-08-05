世界母乳喂养周：母乳代用品可以替代母乳吗?

8月1日~7日是第29个世界母乳喂养周，今年的主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。母乳中一半以上是水，也如同水一样重要，被称为“生命之源”。本期，北京中医药大学东方医院乳腺科梁晨医生跟大家聊聊母乳喂养的好处。

母乳喂养是最佳的婴幼儿喂养方式

母乳喂养是实现婴儿正常生长发育、保持健康状态的最佳方式。母乳是婴儿出生后6个月内必需的食物，是一种成分众多、结构复杂、功能强大、适合婴儿消化器官发育成熟的天然膳食，其中的每个组分都可单独或结合起来发挥健康效应，因而是子代生长发育、免疫系统建立、机体代谢，乃至终身健康的基本保障。新生儿的细胞、组织和器官及其功能都处于不断生长发育的过程中，母乳为这一过程提供了物质基础，而母乳喂养则是实现婴幼儿正常发育生长的最佳路径。婴幼儿时期的营养问题可能会导致儿童不可逆转的生长和认知发育迟缓。近期表现为体格和智力发育迟缓、患病率和死亡率增加，远期后果为影响儿童智力潜能的发挥、学习和工作能力下降、生殖能力及患慢性病的风险增加。

婴幼儿出生后６个月的纯母乳喂养，是儿童营养的重要基础。ＷＨＯ推荐的婴幼儿最佳喂养方式为从出生到６月龄的纯母乳喂养，此后继续母乳喂养至２岁或２岁以上，同时自婴儿６月龄开始，及时、合理、适量且安全地添加辅食和进行辅食营养补充，以满足婴幼儿的营养需求。

母乳喂养对孩子、母亲、家庭及社会均有益处

1、对孩子而言：①母乳中含有充足的能量和营养素，能为孩子提供适量的蛋白质、脂肪、乳糖、维生素、微量元素和水，而且更容易消化吸收。此外，母乳的成分及比例是可以随婴儿的月龄增加及生长需要而相应变化的，与宝宝的成长同步，可以适应宝宝不同时期的生长需求，与宝宝的需求完全匹配。它可以为６个月以下的孩子提供所需要的全部营养，为半岁到1周岁的孩子提供一半的营养，为 1-2周岁的孩子提供三分之一的营养。②母乳卫生、健康，且含有许多抗感染的物质，可以保护儿童免受包括腹泻、肺炎等多种感染性疾病，且不易患糖尿病、心脏病、湿疹、哮喘、类风湿性关节炎和其他过敏性疾病。③母乳喂养可增进孩子和母亲之间的情感联系，并给予孩子温暖和关爱。母乳喂养可增强孩子大脑发育、视觉发育和视力。

2、对母亲而言：①母乳喂养可以促进产后尽快康复，宝宝吸吮刺激催乳素产生的同时，也促进缩宫素的产生，可以促进恶露排出及子宫恢复，减少产妇产后出血的发生。②降低母亲罹患乳腺癌和卵巢癌的风险。雌激素是乳腺癌发生、演进的重要刺激因子，而孕激素则可能是一种保护因素。哺乳可能通过延长孕激素保护作用的时间，相应地缩短雌激素刺激作用的时间，从而降低乳腺导管细胞发生恶变的风险。③有研究显示，母乳喂养不仅可降低妈妈将来绝经后骨质疏松、骨折的发生率，还有利于妊娠期糖尿病产妇的恢复，降低后续糖尿病发生的风险。④泌乳会帮助身体消耗脂肪利于产妇更好地控制体重，尽快恢复正常身材。

3、对家庭、社会而言：①母乳喂养是经济、方便，可以随时随地完成。②人工喂养相较于母乳喂养会导致更多的森林砍伐、水土流失、水、空气和土壤污染。

母乳代用品可以替代母乳吗？

随着二胎生育政策的实施，母乳代用品促销、高龄孕产妇剖宫产率偏高、母乳喂养知识宣传力度不够等因素，对“准妈妈”母乳喂养的选择产生了不利影响。母乳代用品是指市场上经常见到的婴儿配方食品，包括乳制品、食品和饮料，以及一些瓶装辅助食品、奶瓶和奶嘴。添加了各种营养成分的母乳代用品，与母乳营养成分、母乳味道十分接近，这样就很容易把人们带入喂养的误区。同时，过早使用安抚奶嘴、奶瓶，会影响宝宝牙齿和嘴型的发育与母乳相比，母乳代用品中的蛋白质、脂肪及碳水化合物的质量差别无法改变，奶粉中还缺乏母乳中存在的天然抗感染因子和生物活性因子。